Спецпризначенці СБУ влаштували пекло для росіян під Бахмутом, а прикордонники ліквідували взвод

Захисники у Донецькій області стримують російських окупантів. Вони показали відео ліквідації ворога.

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України провели аеророзвідку поблизу Бахмута. Вони знайшли шанці, які вирили росіяни.

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"Траншеї вже були всіяні трупами окупантів. А після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася. Ми б'ємося за кожен сантиметр нашої землі! Працюємо до повної перемоги!", – написали в СБУ.

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Успіх прикордонників

Підрозділи Держприкордонслужби у складі Сил оборони 16 січня на Бахмутському напрямку відбивали штурм ворога. Окупанти намагалися захопити один з передових опорних пунктів біля міста. Під прикриттям артилерії вони кілька разів атакували українських оборонців.

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Прикордонники відповіли загарбникам стрілецькою зброєю, мінометами та гранатними скидами з БПЛА. Відтак атака росіян була невдалою.

У ході оборонного бою завдали втрат живій силі противника – 12 вбитих і приблизно 17 поранених, – повідомили у Держприкордонслужбі.

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