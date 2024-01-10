Кінець всім планам Путіна: у Bild заявили, що ЗСУ зірвали зимовий наступ Кремля

Російські загарбники зробили спробу зимового наступу. Однак вона з тріском провалилася. Українські герої руйнують всі плани ворога.

Російські окупанти зробили ставку на спробу загострити ситуацію у Харківській та Донецькій області. Однак ворогу не вдалося досягнути жодного успіху.

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Під час провальних наступальних операцій "пакетизувалися" тисячі окупантів. Окрім того, ворог зазнав колосальних втрат у бронетехніці. Наразі Росія – так само далеко від захоплення Авдіївки та Куп'янська, як була й у жовтні 2023 року до своїх наступальних конвульсій.

Масштабні хвилі атак з боку Росії, здається, наразі подолано, зимовий наступ Кремля зірвано,

– мовиться у повідомленні.

Тепер країні-терористці доведеться стягувати резерви.

Окрім того, у Bild заявили, що Україна "розумно і відповідно до ситуації пристосувалася до захисту від нападів Росії".

Скількох окупантів можуть ліквідувати у 2024 році

Британська розвідка озвучила свої прогнози щодо втрат Росії упродовж 2024 року. Там заявили, що країна-терористка втратить пораненими та ліквідованими до 500 тисяч окупантів. Тим часом в Україні з цією цифрою не погоджуються.

Олексій Гетьман – військовий експерт та ветеран російсько-української війни – вважає, що Росія може втратити до 1,5 мільйона осіб. Звичайно, мовиться про загиблих та поранених.

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 9 січня "пакетизувати" вдалося вже 365 990 окупантів.