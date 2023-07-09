Пекло на Лиманському напрямку: окупанти намагалися витіснити ЗСУ з позицій на Донеччині

На Сході тривають найзапекліші бої між Збройними Силами та російськими загарбниками. Зокрема, на Лиманському напрямку наші бійці зайняли позиції. Звісно, ворог їх намагався взяти під свій контроль, однак йому не вдалось цього зробити.

Як зрозуміло зі свіжого зведення командування української армії, загалом пекло зараз – на, власне, на Лиманському, а також Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лише на цих ділянках фронту було 27 бойових зіткнень між ЗСУ та Росією за минулу добу.

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Захисники відбили окупантів біля Спірного

Отож хотіли окупанти прорватися в районі Спірного в Донецькій області, а саме – на захід від нього населеного пункту. Проте їх швидко зупинили українські захисники.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області. Успіху не мав,

– йдеться у повідомлення Генштабу.

Де розташоване Спірне на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Окрім того, у зведенні зазначено, що за добу загарбники завдали декілька авіаційних ударів на Лиманському напрямку в районах:

Новосадового;

Іванівки;

Серебрянського лісництва;

Спірного.

Артилерійських обстрілів на цій ділянці лінії бойових дій зазнали понад 10 населених пунктів. Зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Берестове, Веселе, що у Донецькій області.

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