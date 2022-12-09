У білоруських містах побільшало російських мобілізованих: головне від Генштабу

Російські окупанти продовжують наступати на окремих напрямках та обстрілювати українські міста. Також у Генштабі констатували, що у Росії не зупиняється мобілізація громадян на війну.

Українські захисники упродовж 289 днів знищують російських окупантів та не дають їм просуватись на лінії фронту. У командуванні Збройних Сил розповіли про ситуацію на лінії зіткнення станом на вечір 9 грудня.

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Лікарні переповнені окупантами, а мобілізація в Росії продовжується

Як повідомляє Генштаб, ворог кожного дня втрачає особовий склад, зокрема бійців елітних приватних військових компаній.

До центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії,

– сказали в командування ЗСУ.

Водночас мобілізація в Росії, попри заяви Кремля, продовжується. В окремих регіонах ворожої держави призивають на фронт військовозобов'язаних. Наприклад, повістки у великій кількості вручають жителям Самарської області.

Як працює українська армія

За поточну добу підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ уразили по ворогові у двох районах. Там російські загарбники розміщували особовий склад, озброєння та військову техніку.

Складна ситуація на Донеччині: Бахмут, Авдіївка та Лиман

Путінські солдати упродовж декількох місяців намагаються безрезультатно наступати на Бахмутському напрямку. Окрім того, на Лиманському та Авдіївському напрямках загарбники зосереджують сили на тому, аби покращити тактичне положення.

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Варто також зауважити, що на Лиманському напрямку російські солдати обстрілюють Греківку, Невське, Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку від ворожих обстрілів потерпають жителі таких міст та сіл: Верхньокам'янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники б'ють по районах Авдіївки, Бердичева, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

У Білорусі зросла кількість мобілізованих росіян

Як зазначає командування української армії, у містах Мозир, Гомель та Могильов збільшилась кількість "мобіків". Зокрема, у військоматах Гомельської області тривають перевірки облікові дані військовозобов'язаних.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Тобто окупанти поки не планують повторного наступу з півночі.

Що відбувається на інших напрямках

Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 9 авіаційних ударів по Україні.

Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області,

– написали в Генштабі.

Окрім того, залишається загроза запуску ракет по об'єктах енергетичної системи нашої країни.

На Сіверському напрямку ворог дислокується у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Слід також згадати, що росіяни обстряли Ходине, що Сумської області.

ворог дислокується у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Слід також згадати, що росіяни обстряли Ходине, що Сумської області. На Слобожанському напрямку постраждали райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам'янка Харківської області.

постраждали райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку окупанти атакують такі міста та села: Дворічна, Куп'янськ, Крохмальне, Першотравневе Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

окупанти атакують такі міста та села: Дворічна, Куп'янськ, Крохмальне, Першотравневе Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка та Новопіль Донецької області.

зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка та Новопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку загарбники обстріляли такі населені пункти: Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку путінські солдати регулярно обстрілюють Херсонську область та саме місто Херсон. В регіоні також одна з найгірших в Україні ситуацій зі світлом. Є значний дефіцит потужностей в енергетиці.