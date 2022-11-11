Дочекалися: жителі славнозвісної Чорнобаївки публікують радісні фото з воїнами ЗСУ

Збройні сили продовжують звільняти території Херсонщини. Місцеві радіють приходу української армії в населені пункти та не соромляться робити з нашими вояками світлини.

По обіді, 11 листопада, стало відомо, що український прапор замайорів над Чорнобаївкою та в Берислав, що на правому березі Дніпра. Українцям важко стримати свою радість від зустрічі зі військовослужбовцями Збройних Сил, повідомляє 24 канал.

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Чекали ЗСУ понад 8 місяців

Жителям окупованих територій Півдня нашої держави, зокрема Чорнобаївки, було дуже нелегко усі ці місяці. Херсонщина один з тих регіонів, який від перших днів повномасштабного вторгнення постраждав від ворожих атак.

До обласного центру – Херсона – від Чорнобаївки всього 10 кілометрів. Близько 9 тисяч містян (дані до 24 лютого – 24 канал) мали змогу привітатися з вояками нашої армії, перед тим як ті рушили далі звільняти Херсон.



Жителька Чорнобаївка зі ЗСУ / Фото з відкритих джерел



ЗСУ в Чорнобаївці / Фото з відкритих джерел

Де розташована Чорнобаївка та як вона стала інтернет-мемом

Знайти Чорнобаївку на карті досить легко – це на північний захід від Херсона. Окрім того, у місті є аеропорт, що робить його важливою військовою ціллю та помітним населеним пунктом.

Як Чорнобаївка стала інтернет-жартом У перші тижні російсько-української війни Чорнобаївка стала відомим українським інтернет-мемом. Все завдяки окупантам, які намагалися численну кількість разів захопити населений пункт. Вийшло їм це зробити лише після того, як близько двох десятків разів ЗСУ розгромлювали техніку та особовий склад загарбників.

Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів, чи піде Україна на поступки Росії після перемог Збройних Сил на Херсонщині. За його словами, наша держава – це не холодильник, який може заморозити щось, зокрема воєнний конфлікт.

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