Пів року готувалися до наступу: Світан оцінив перспективи росіян на Куп'янському напрямку

Російські окупанти не залишають спроб атакувати українських військових. Зокрема, ворог намагається наступати на Куп'янському напрямку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Як відомо, активізація росіян на цьому напрямку не стала несподіванкою для ЗСУ.

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"Росіяни готувалися до цього наступу з пів року. Це один з пріоритетних напрямків для них через коротке плече постачання техніки, військової амуніції з Росії", – зазначив Світан.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Туди стягнули певну кількість сил і засобів для наступальних дій. Уже кілька тижнів ворог намагається рухатись у напрямку Лимана з Кремінної. Щоб відрізати українські частини від Сіверського Дінця й Осколу, він рухається також з боку Куп'янська.

Сили оборони підготувались до оборони

"Там доволі успішна лінія оборони, зав'язана на висотах й інших природних перешкодах. Я не думаю, що в них буде якась позитивна динаміка", – констатував Світан.

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Водночас з усього видно, що росіяни серйозно налаштовані. Їхнє завдання-мінімум – зв'язати українські стратегічні резерви, а завдання-максимум – вичавити наші війська за річки.

Наступ ЗСУ триває: останні новини

Українські військові продовжують вибивати росіян з нашої держави та деокуповувати її територію. Від початку наступу Збройні Сили звільнили понад 210 квадратних кілометрів нашої землі.

Зокрема, українські захисники взяли під контроль північну частину Старомайорського на Донеччині. Окупанти намагалися відбити позиції, проте всі спроби були невдалими.

Як відомо, українські захисники повернули Рівнопіль під наш контроль. Разом з ним знову вдома вже дев'ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.

За військовою наукою, коли противник наступав, вичерпав резерви, розтягнув свої фланги, але його війська в наступальному бойовому порядку – то атака на нього буде контрнаступом. Наступ же відбувається на підготовлену оборону противника. Тому те, що готувала останні місяці армія України, є саме наступом.