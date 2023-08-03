Виживуть не всі: у Маріуполь завезли вісім автобусів з важкопораненими окупантами

Вдень 2 серпня до окупованого Маріуполя завезли вісім автобусів з важкопораненими росіянами. Окупантам не можуть знайти кров, тому більшість з них може незабаром померти.

Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, ворогу тривожно в місті – усі готуються до наступу ЗСУ.

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"Такого ще не було в Маріуполі – вісім автобусів поранених. Завезли в лікарню №2. З огляду на все, з Таврійського напрямку – Запорізька, Херсонська області. Окупанти в дуже поганому стані", – розповів Андрющенко.

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Тепер по всьому місту шукають кров для переливання. Ймовірно, більшість з поранених окупантів одразу "поїде на концерт до Кобзона".

Найбільше страждають цивільні

В окупованих містах усі послуги передусім надають військовим. Місцевим, які з різних причин не змогли виїхати, залишається покладатись на самих себе.

"Водночас для маріупольців це дуже погано, бо лікарні переповнені. Цілком можливо, що цивільних почнуть викидати на вулиці", – зазначив Андрющенко.

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