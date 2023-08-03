Виживуть не всі: у Маріуполь завезли вісім автобусів з важкопораненими окупантами
Вдень 2 серпня до окупованого Маріуполя завезли вісім автобусів з важкопораненими росіянами. Окупантам не можуть знайти кров, тому більшість з них може незабаром померти.
Про це 24 Каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, ворогу тривожно в місті – усі готуються до наступу ЗСУ.
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"Такого ще не було в Маріуполі – вісім автобусів поранених. Завезли в лікарню №2. З огляду на все, з Таврійського напрямку – Запорізька, Херсонська області. Окупанти в дуже поганому стані", – розповів Андрющенко.
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Тепер по всьому місту шукають кров для переливання. Ймовірно, більшість з поранених окупантів одразу "поїде на концерт до Кобзона".
Найбільше страждають цивільні
В окупованих містах усі послуги передусім надають військовим. Місцевим, які з різних причин не змогли виїхати, залишається покладатись на самих себе.
"Водночас для маріупольців це дуже погано, бо лікарні переповнені. Цілком можливо, що цивільних почнуть викидати на вулиці", – зазначив Андрющенко.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Як відомо, росіяни використовують Маріуполь як транзитний хаб для посилення своїх підрозділів на різних напрямках. Натепер у місті сконцентровано близько 10 тисяч окупантів.
- Ворог допускає можливість, що колись йому доведеться оборонятися в самому Маріуполі. Тому росіяни готують оборонні споруди в місті, а також уже замінували мости.
- Через постійну "бавовну" в Маріуполі окупанти змінили тактику руху. Тепер вони переміщують техніку меншими групами, щоб стишити звук від вантажівок. В окупантів вже їздить тільки 3 – 4 машини з технікою. Ба більше, раніше вони намагались зупинятись разом, а тепер їдуть переважно вночі, вдень же – паркують свої вантажівки серед забудови.