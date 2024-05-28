Тель-Авів балансує на межі червоних ліній: Білий дім оцінює удар Ізраїлю по цивільних в Рафаху

Армія Ізраїлю завдала удару по наметовому містечку палестинців у Рафаху, внаслідок чого є жертви. Вашингтон оцінює, чи перетнув уже Тель-Авів усі червоні лінії.

Авторитетні видання з посиланням на анонімних американських посадовців зазначають, що Білий дім прискіпливо оцінює дії Ізраїлю. На думку аналітиків, остаточний вердикт є важливим у контексті постачання озброєння.

Дивіться також Визнання Палестинської держави і новий скандал: як це робила Україна та чому все так складно

Ізраїль в об'єктиві Вашингтона

На початку травня 2024 року президент США Джо Байден погрожував призупинити постачання певних арсеналів для наступу американського виробництва, якщо Ізраїль увійде до населених пунктів у Рафаху.

Рафах – це місті на півдні Гази, яке вважається останнім оплотом угрупування ХАМАС. Там є чимало цивільного населення, переміщення якого також може бути порушенням червоних ліній для Вашингтона. Принаймні так вважають американські посадовці.

Ізраїль завдав удару по наметовому містечку в Рафаху 26 травня. Внаслідок цього загинуло 35 мирних палестинців, однак у Тель-Авіві заявили, що ціллю була база ХАМАС, де нібито діяли терористи.

ЦАХАЛ, армія оборони Ізраїлю, наголошувала, що під час удару вбила представника терористів, на ім'я Ясін Рабія, а також його заступника. Відповідні особи відповідали за військову діяльність угруповання ХАМАС на Західному березі.

Удар було завдано по законним цілям згідно з міжнародним правом із застосуванням точних боєприпасів і на основі точних даних розвідки, які вказували на те, що ХАМАС використовував територію,

– наголошували у ЦАХАЛ.

Цей авіаудар став найбільш смертоносним інцидентом у Рафаху після того, як Ізраїль розпочав наступ на місто на початку травня. Були повідомлення про те, що серед загиблих є жінки та діти. Водночас Міжнародний суд перед тим наказував Тель-Авіву негайно припинити військову операцію.

Дивіться також Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль має негайно припинити наступ на Рафах у Газі