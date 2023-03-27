Росії бракує сил для розвитку наступального натиску біля Авдіївки, – Жданов

Бахмут залишається найнапруженішою точкою на фронті. Утім, на Авдіївському напрямку наступ росіян не такий активний.

Про це військовий експерт Олег Жданов заявив своєму стрімі, передає 24 Канал. Він вважає, що в росіян не вистачає сил.

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"Навіть Авдіївський напрямок трохи послабився. Мабуть, у Росії бракує зусиль для того, щоби там розвивати такий же натиск наступальний, як це було на Бахмутському напрямку", – заявив він.

Де найжорстокіші бої

Жданов розповів, що в центрі Бахмуту та на північному виступі біля нього точаться найжорстокіші бої.

Особливо південна околиця самого Бахмуту. Противник все-таки продовжує атакувати наші позиції, продовжує намагатися прорватися до центру міста. Сили оборони намагаються його утримати,

– зазначив військовий експерт.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться відео

На Мар’їнському напрямку, за словами Жданова, ворог теж продовжував наступальні дії, але такого наступального натиску, який він міг створити на Бахмутському напрямку, не вийшло.

"Нині за минулу добу є деяке зниження активності атак з боку російських окупаційних військ на наші позиції", – наголосив він.

Що відбувається на Авдіївському напрямку