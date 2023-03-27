Росії бракує сил для розвитку наступального натиску біля Авдіївки, – Жданов
Бахмут залишається найнапруженішою точкою на фронті. Утім, на Авдіївському напрямку наступ росіян не такий активний.
Про це військовий експерт Олег Жданов заявив своєму стрімі, передає 24 Канал. Він вважає, що в росіян не вистачає сил.
Дивіться також Обличчя викривлені від болю: як медики рятують життя бійців під Авдіївкою
"Навіть Авдіївський напрямок трохи послабився. Мабуть, у Росії бракує зусиль для того, щоби там розвивати такий же натиск наступальний, як це було на Бахмутському напрямку", – заявив він.
Де найжорстокіші бої
Жданов розповів, що в центрі Бахмуту та на північному виступі біля нього точаться найжорстокіші бої.
Особливо південна околиця самого Бахмуту. Противник все-таки продовжує атакувати наші позиції, продовжує намагатися прорватися до центру міста. Сили оборони намагаються його утримати,
– зазначив військовий експерт.
Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться відео
На Мар’їнському напрямку, за словами Жданова, ворог теж продовжував наступальні дії, але такого наступального натиску, який він міг створити на Бахмутському напрямку, не вийшло.
"Нині за минулу добу є деяке зниження активності атак з боку російських окупаційних військ на наші позиції", – наголосив він.
Що відбувається на Авдіївському напрямку
- З Авдіївки евакуюють комунальників. Так вирішила місцева влада. Відповідно, тепер у місті не буде мобільного зв’язку та можливості заряджати телефони.
- Генерал-лейтенант ЗСУ в запасі та військовий експерт Ігор Романенко зазначив, що, за попередніми розвідданими, росіяни можуть знімати сили та кидати на підсилення, зокрема, в Авдіївку. Він переконаний, що там окупанти планують такий же підхід і просування як і в Бахмуті.
- Раніше офіцер ЗСУ, боєць 1 бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець заявляв, що Авдіївка стала більш гарячою точкою, ніж Бахмут. Однак, всі спроби росіян оточити місто є марними.