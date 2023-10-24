"Запобігли" штурму Донецька: окупанти придумали абсурдне пояснення шаленим втратам під Авдіївкою

В Авдіївській МВА пояснили логіку та поведінку російських загарбників. Окупанти зрозуміли, що Авдіївка – це стратегічно важлива пануюча висота, що дає серйозне поле зору.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що окупанти зазнають шалених втрат в особовому складі та техніці. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чого хочуть росіяни

На думку керівника Авдіївської МВА, дані про втрати противника від Генштабу можуть бути навіть трохи заниженими. За його словами, реальна картина буде пізніше. Бо, по-перше, не всю інформацію наші воїни подають оперативно, а, по-друге, на полі бою дуже складно чітко фізично все порахувати.

Барабаш зазначив, що росіянам треба пояснювати такі втрати своїм. Він припустив, що загарбники будуть до останнього тиснути на Авдіївському напрямку. Адже росіянам потрібно демонструвати перемоги, але успіхів на фронті в них останнім часом немає.

Він зауважив, що росіяни постійно кажуть про свої наміри вийти на адміністративні кордони Донецької області та постійно змінюють дедлайн. Цього разу вони хочуть захопити всю Донеччину до кінця 2023 року. Барабаш наголосив, що цього не станеться. Він нагадав, що на Авдіївському напрямку окупанти вже півтора року не можуть пройти декілька кілометрів. За його словами, без Авдіївки загарбники не зможуть захопити всю область.

Барабаш заявив, що від початку контрнаступу ЗСУ окупанти розганяли фейки про те, що головний удар наші захисники нібито завдадуть по Донецьку.

І ось вони (росіяни – 24 Канал) зараз пояснюють такі шалені втрати. Тим, що вони упередили головний удар ЗСУ по Донецьку. Тим, що вони пішли перші в наступ на Авдіївський напрямок, бо саме з Авдіївки планувався цей штурм Донецька,

– пояснив він.

Керівник Авдіївської МВА додав, що перемоги також потрібні й Владіміру Путіну. За його словами, хтось з окупантів обіцяв російському диктатору захопити Авдіївку на його день народження, але цього не сталося.

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