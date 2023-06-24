Динаміка на користь вагнерівців: чи дійсно Пригожин захопить владу в Росії

Найманці Євгенія Пригожина продовжують просування до Москви. Якщо їм вдасться захопити владу, Україні потрібно думати, як вибудовувати стосунки з ними.

Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, натепер динаміка на користь вагнерівців.

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"Дуже багато російських солдатів симпатизують Пригожину і не люблять Шойгу з Гєрасімовим. Вони вважають їх винними у смертях багатьох своїх товаришів", – зазначив Ус.

Динаміка подій у Росії на користь вагнерівців: дивіться відео

Ще до нинішнього вечора може багато чого змінитись. Можливо, завтрашній ранок ми розпочнемо з питання, чи Москва ще під Росією.

Пригожин може завершити російсько-українську війну

Уже тепер варто думати над тим, як вибудовувати відносини з Пригожиним, якщо він таки прийде до влади в Росії. Офіційно очільник вагнерівців казав, що вони зроблять заплановане в Москві й вернуться на війну. Але чи дійсно він повернеться?

Заколот Пригожина: коротко

Увечері 23 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що буцімто російське міноборони завдало ракетного удару по тилових позиціях вагнерівців. Він запевнив, що має напоготові 25 тисяч вагнерівців для "маршу справедливості" . Після цього в мережі з'явилася інформація, що найманці безперешкодно перетнули кордон та увійшли на територію Ростовської області.

. Після цього в мережі з'явилася інформація, що найманці безперешкодно перетнули кордон та увійшли на територію Ростовської області. Уже вранці 24 червня в пресслужбі ПВК офіційно визнали, що розпочалась громадянська війна. У Кремлі не можуть не панікувати, однак не поспішають оголошувати війну банді Пригожина. Водночас на території Москви запровадили "режим антитерористичної операції".

На тлі таких резонансних подій Владімір Путін записав відеозвернення і назвав дії Пригожина "зрадою". Диктатор також вирішив побідкатися з цієї нагоди президентам країн ОДКБ. Однак очільник Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наголосив, що події в Росії – це внутрішні справи країни-терористки.

За кілька днів до заколоту Пригожин дав інтерв'ю, у якому зазначив, що не було підстав нападати на Україну. До того ж він зізнався, що це саме росіяни винні в стражданнях жителів Донбасу.