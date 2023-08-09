Усе йде до одного: на що буде здатний Путін, коли зовсім ослабне
Після останніх подій у Росії та на фронті параноя Владіміра Путіна набирає обертів. Диктатор готовий убивати власних громадян.
Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що історія вже знала подібні інциденти, зокрема 1917 року.
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"Путін боїться повторення Пригожинського заколоту. Щоб у людей не було спокуси [це повторити], він [запустив] оцей проєкт з озброєнням росгвардії", – зазначив Галлямов.
Путін готовий убивати власних громадян: дивіться відео
Нагадаємо, 24 червня ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин влаштував заколот у Росії. Разом зі своїми найманцями він встановив контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем і кількома дорогами, що ведуть до Москви.Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заколот вагнерівців був спецоперацією, погодженою з Путіним. У такий спосіб хотіли виявити нелояльних до режиму генералів.
Путін посилює внутрішню армію
Як відомо, кремлівський диктатор підписав закон про оснащення росгвардії та нацгвардії важкою технікою. У такий спосіб він намагається убезпечити власний режим.
Однак радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що нова армія для внутрішнього використання також поверне свою зброю в бік Кремля. Річ у тім, що всі в Росії люблять "сильного царя", а Путін ним уже не є.
Влада Путіна конає: останні новини
- Російські еліти прагнуть зберегти життя своїх близьких і власні прибутки, а тому вміло маніпулюють диктатором. Вони починають говорити про реальний стан справ на фронті, щоб запобігти розширенню агресії.
- Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов вважає, що Путін не відбудеться одним ордером від Міжнародного суду. Якщо перший був пов'язаний з незаконною депортацією українських дітей, то другий – з вагнерівцями.
- Попри свою слабкість, Путін прагне перемогти на майбутніх виборах у Росії. Його прессекретар Дмітрій Пєсков випадково анонсував перемогу диктатора.