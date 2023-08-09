Усе йде до одного: на що буде здатний Путін, коли зовсім ослабне

Після останніх подій у Росії та на фронті параноя Владіміра Путіна набирає обертів. Диктатор готовий убивати власних громадян.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що історія вже знала подібні інциденти, зокрема 1917 року.

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"Путін боїться повторення Пригожинського заколоту. Щоб у людей не було спокуси [це повторити], він [запустив] оцей проєкт з озброєнням росгвардії", – зазначив Галлямов.

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Нагадаємо, 24 червня ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин влаштував заколот у Росії. Разом зі своїми найманцями він встановив контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем і кількома дорогами, що ведуть до Москви.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заколот вагнерівців був спецоперацією, погодженою з Путіним. У такий спосіб хотіли виявити нелояльних до режиму генералів.

Як відомо, кремлівський диктатор підписав закон про оснащення росгвардії та нацгвардії важкою технікою. У такий спосіб він намагається убезпечити власний режим.

Однак радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що нова армія для внутрішнього використання також поверне свою зброю в бік Кремля. Річ у тім, що всі в Росії люблять "сильного царя", а Путін ним уже не є.

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