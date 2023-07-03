Як поділені обовʼязки між Путіним і двійниками: аналітик назвав головний перелік
Параноя Владіміра Путіна набирає обертів – особливо після заколоту вагнерівців. Щоб мінімізувати контакти з людьми, російський диктатор активно використовує своїх двійників.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. За його словами, один з двійників Путіна їздив у Дагестан.
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"Абсолютно зрозуміло, що це був один з його двійників. Саме такі двійники їздять зустрічатися з людьми", – сказав Кузан.Зверніть увагу! Відчуваючи обвал рейтингів після заколоту Євгенія Пригожина, диктатор Владімір Путін вирішив "піти в народ". Під час візиту в Дагестан очільник Кремля вирішив пообійматися з людьми, які прийшли його зустріти.
Крім зустрічей з людьми, двійники також можуть:
- проводити засідання уряду;
- виступати із заявами.
Який Путін справжній
Поведінка в Дагестані абсолютно не корелюється з тим Путіним, який змушував перших осіб європейських держав здавати аналізи й сидіти на карантині. Він навіть своє найближче оточення – Шойгу, Гєрасімова – тримав за величезним столом, що мало абсолютно комічний вигляд для всього світу.
Саме "бункерний" Путін справжній і ухвалює рішення.
"Кремлівська вертикаль вважає це нормальним. Російські еліти не бачать у цьому дисонансу, а це свідчить про те, що вони вже давно живуть саме в такому режимі", – зазначив Кузан.
Двійники Путіна: що про них відомо
- Оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти підтверджують, що Владімір Путін часто відправляє замість себе двійників. Зокрема, один з них приїздив на територію тимчасово окупованого Півдня України.
- Крім того, саме двійник міг коментувати атаку Москви невідомими безпілотниками. У мережі звернули увагу, що під час виступу Путін був схожий на робота.
- Подальше життя двійників Путіна після втрати роботи з тих чи тих причин є приреченим. Хоч їм обіцяють цілком безхмарне майбутнє, насправді з ними ніхто не буде церемонитись після того, як вони стануть непотрібними.