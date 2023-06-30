Заколот Пригожина посилив параною Путіна: чи можливі масштабні бунти в оточенні диктатора

Заколот Євгенія Пригожина посилив параною Владіміра Путіна. Атмосфера підозрілості навколо російського диктатора посіє паніку й пришвидшить громадянську війну в країні-агресорці.

Таку думку 24 Каналу висловила оперна співачка, відеоблогерка, ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова. За її словами, Путін нібито ходить по клітці зі зміями, які будь-якої миті можуть його вжалити.

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"Путін не може не розуміти всі вразливості свого становища. Те, що відбулось у суботу, активізувало термінальну стадію його параної. І тепер він придивлятиметься до всіх буквально, він підозрюватиме кожного", – сказала Максакова.

Заколот Пригожина посилив параною Путіна: дивіться відео

Незабаром почнуться масштабні бунти

Атмосфера підозрілості навіть щодо тих, хто нічого не планував, спричинюватиме відторгнення та сіятиме паніку навколо. Цю паніку вже не зупинити, адже мовиться про боротьбу за виживання кожної особи окремо.

"Усе це породить бунти колосального масштабу. Я вважаю, що в серпні неминуче почнуться тектонічні події з дезінтеграції чи скочування в громадянську війну", – зазначила Максакова.

Влада Путіна слабне: останні новини

У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.

До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.

Через складну ситуацію на фронті диктатор уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.

До слова, оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти підтверджують, що Путін часто відправляє замість себе двійників. Зокрема, один з них приїздив на територію тимчасово окупованого Півдня України.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'юрозповів, що Євгеній Пригожин не міг підготувати заколот, бо не обізнаний у військовій справі. Це зробили військові, пов'язані з російськими елітами. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.