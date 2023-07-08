Це не атомна бомба: чим відрізняються "гаряча" і "холодна" зупинка реактора на ЗАЕС
Ситуація на Запорізькій АЕС напружена, але контрольована. Навіть якщо російські окупанти переведуть четвертий енергоблок у стан "гарячого зупину", він не вибухне.
Про це 24 Каналу сказав експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, станцію будували з огляду на різні ризики, а тому підірвати її не так просто.
До теми Ймовірний підрив ЗАЕС: американські експерти розглянули найгірші сценарії теракту
"Запорізька АЕС – це не атомна бомба, її підірвати не можна. Якщо навіть підірвуть вибухівку, спрацює автоматичний захист, і реактор буде переведено в безпечний стан", – пояснив Рябцев.
Запорізьку АЕС так просто не підірвати: дивіться відео
Вивести енергоблок з безпечного стану можна, але впродовж кількох тижнів, якщо не місяців.
Чим "гарячий зупин" відрізняється від "холодного"
Варто наголосити, що головне слово – "зупин". Немає великої відмінності – чи то "холодний", чи то "гарячий".
"Гарячий зупин" відрізняється від холодного тим, що додатково відбирається з гарячої зони – зовнішнього контуру – перегріта вода. Вона має температуру близько 280°. Її використовують у системах централізованого опалення взимку, а також у системах гарячого водопостачання самої станції та Енергодара впродовж усього року.
Рябцев зазначив, що переведення четвертого реактора в гарячий зупин не загрожує жодними проблемами. Але ймовірність провокацій зберігається.
Росія загрожує терактом на Запорізькій АЕС
- Диктатор Владімір Путін практично загнаний у кут через внутрішні проблеми в Росії, події на Бєлгородщині, а також наступ ЗСУ на фронті. Від безвиході він вдається до звичного ядерного шантажу.
- Зберігається напруження навколо ЗАЕС, яку окупували росіяни. Зокрема, у мережі поширювали нову ІПСО, що нібито Україна може атакувати Запорізьку АЕС безпілотниками.
- Крім того, на станції помітили предмети, які візуально нагадують вибухівку. У Збройних Силах попередили про можливу провокацію на ЗАЕС.
- Раніше російські окупанти почали залишати територію ЗАЕС. Вони також дали "рекомендації" працівникам: у разів аварій звинувачувати Україну.