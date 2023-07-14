"Бавовна" гуляє Запоріжжям: що з окупантами на цьому напрямку

На Запоріжжі російським окупантам усе тривожніше. Майже вся територія області обернулась на лінію фронту для ворога.

Про це 24 Каналу сказав депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Як відомо, 13 липня влучно прилетіло по Токмаку. Унаслідок цього було знищено завод і щонайменше 200 загарбників, зокрема ворожий "комендант".

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"Чи не щодня ЗСУ б'ють по місцях скупчення і техніки, і командного складу ворога. Немає жодного населеного пункту на Запоріжжі, до якого б не діставали захисники", – констатував Ашурбеков.

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"Жести доброї волі" вже незабаром

Зміщення лінії фронту до великих міст Запорізької області є лише питанням часу.

Це накопичувальний ефект. Усі ці "бавовни" вибивають склади й керівний склад окупантів. Далі будуть "жести доброї волі" та відтягування військ,

– наголосив Ашурбеков.

Оскільки ЗСУ наступають також на Сході, російські окупанти не мають змоги перекинути всі свої сили на Запоріжжя. Це ще більше погіршує їхню ситуацію.

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