Нова загроза для України: чому Росія використовує авіабомби замість ракет, та як їм протистояти
На тлі дефіциту ракет Росія почала частіше використовувати проти України авіабомби. Окупанти мають великий запас авіабомб, які модернізують до керованих.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Він розповів, що Росія має великий запас авіабомб, а модернізувати їх до керованих дешевше і швидше, ніж виробляти ракети.
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Модернізація авіабомби в рази дешевша за виготовлення ракет
Ігнат пояснив, що протистояти керованим фугасним авіабомбам (ФАБ) можна, збиваючи їх носії, тобто літаки. Для збиття російських літаків Україні потрібна сучасна авіація.
Вони у них є в достатній кількості, ФАБи. До них просто додають крила, GPS – і полетіла. Вони є, їх потрібно модернізувати. Ракети коштують… І ціна питання. По-перше, їх (ракети – 24 Канал) робити дуже довго, і чи буде надалі така перспектива в умовах санкцій. Мільйони доларів коштують ракети за одиницю. Бомба, крила та GPS теж певною мірою дорога, але в рази, а може й у сотні разів дешевша,
– наголосив Ігнат.
Російські літаки скидають бомби, не заходячи в зону ураження ППО
В інтерв'ю 24 Каналу Юрій Ігнат повідомляв, що на лінії бойового зіткнення противник почав застосовувати плануючі кориговані авіабомби масою 1500 кілограмів.
За його словами, російські літаки навіть не входять в зону ураження нашої ППО і запускають ці бомби за десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Він наголошував, що протистояти цим загрозам можуть далекобійні ЗРК, які лише мають прийти в Україну. Також їм можуть протистояти сучасні багатоцільові винищувачі, застосовуючи ракети класу "повітря-повітря", на кшталт AIM-120 AMRAAM.
Одна із модифікацій цих ракет може діставати повітряні цілі на відстані до 180 кілометрів. За словами Ігната, таке озброєння швидко б допомогло дистанціювати російську авіацію далеко від наших кордонів.
Росія атакувала авіабомбами Сумську область
- Російські військові вночі 24 березня масовано атакували Сумську область. У Повітряних Силах інформували, що десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб та однієї ракети Х-31П по Сумській області.
- Унаслідок обстрілів Сумської області відомо про двох загиблих, а також багато поранених та значні руйнування.
- Журналісти Defense Express отримали фото уламків ворожих бомб після обстрілу Сумської області. Окупанти могли використати аналог американської "розумної" бомби JDAM-ER.
- Назва російського аналога американської "розумної" бомби – УМПК або ж універсальний модуль планування та корекції.