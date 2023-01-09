Розкішний відпочинок під час війни: ДПСУ ухвалила рішення щодо пресофіцерки

У соцмережах розгорівся скандал навколо фото пресофіцерки Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванни Плантовської через її розкішний відпочинок. У ДПСУ назвали її поведінку неприпустимою під час війни і відреагували на інцидент у межах закону.

Інцидент з Плантовською для 24 Каналу прокоментував речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив, що відомство вже ухвалило рішення щодо пресофіцерки. Однак яке саме – Демченко не уточнив.

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"Я не в праві коментувати особисте життя військовослужбовиці. Проте можу зазначити, що у відомстві відреагували на ситуацію. Держприкордонслужба ухвалила рішення щодо військовослужбовиці у рамках чинного законодавства. Така поведінка неприпустима, коли в лавах відомства є військові, які дійсно захищають країну від ворога. Така поведінка є неприйнятною під час війни", – сказав Демченко.

Що відомо про скандал з Плантовською

Жінка під час новорічних свят публікувала фото з Парижу та курортів. Іванна написала, що подорож до Франції була прекрасною й вона вірить у 2023 рік. Коли користувачі почали критикувати пресофіцерку, то вона закрила свої профілі у соцмережах.

"З Україною в серці! Слава ЗСУ! Дякую воїнам, які дають можливість спіймати момент щастя", – писала пресофіцерка.

Фото з відпочинку Плантовська публікувала впродовж останніх кількох місяців. Вже 7 січня вона показала світлини з відпочинку в Буковелі.



Плантовська в Буковелі / Скриншот зі сторінки Іванни Плантовської

З соцмереж Плантовської відомо, що вона мешкає в Одесі. Раніше навчалася у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Реакція пресофіцерки на скандал

Плантовська на кілька годин відкрила доступ до соцмереж. Вона заявила, що незабаром розповість всю правду. Крім цього, речниця поскаржилася на повідомлення, які отримує в інтернеті.

У когось вдалося розпалити війну всередині країни, – заявила Плантовська.



Плантовська на відпочинку / Скриншот зі сторінки Іванни Плантовської



Відпочинок в Парижі / Скриншот зі сторінки Іванни Плантовської



Користувачі соцмереж не оцінили відпочинок військової / Фото зі сторінки Іванни Плантовської



У Держприкордонслужбі вважають неприпустимими дії речниці / Скриншот з соцмереж Іванни Плантовської

Керівник Плантовської також потрапляв у скандал

До слова, після скандалі з Платоновською у мережі пригадали і скандал з її керівником. Так, у НАБУ повідомили, що наприкінці грудня генерал-майор Сергій Мул, начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби Українине задекларував будинок. Нерухомість вартістю 1,5 мільйона гривень розташовується у передмісті Києва. Правоохоронці кваліфікували його дії як декларування неправдивої інформації.

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