Що вказує на те, що саме Росія атакувала Краматорськ: Лещенко навів безліч ознак та доказів

Росіяни випустили ракету по залізичному вокзалу Краматорська, де на евакуацію чекали тисячі людей. Окупанти цинічно намагаються перекласти вину за свої звірства на ЗСУ, але їхня брехня розбивається об очевидні факти.

Журналіст Сергій Лещенко чітко пояснив, що саме вказує на російський слід у цій трагедії. Він наголосив, що загарбники неодмінно понесуть відповідальність за жорстокий напад.

Читайте також Відповідальність неминуча: Зеленський згадав про обстріл Краматорську у новому зверненні

Повідомлення у телеграм-каналах окупантів

Напередодні вночі телеграм-канали, пов'язані з окупаційними військами, почали публікувати дописи про те, що вони, мовляв, не рекомендують місцевим мешканцям евакуюватися зі Слов'янська чи Краматорська через залізничні вокзали. Одна з таких публікацій з'явилася у мережі 7 квітня близько 23:00. Трагедія сталася зранку наступного дня.



Такі дописи вночі перед ударом публікували російські окупанти / Скриншот

Спочатку росіяни казали, що "працюють по ЗСУ"

Вже після ракетного удару інший телеграм-канал, пов'язаний з окупаційною владою, опублікував таке повідомлення: "10 хвилин тому – приліт по залізничному вокзалу Краматорська. Працюють по скупченню ЗСУ". Ще один телеграм-канал показав стоп-кадри з місця трагедії, знову ж таки – зі згадкою про атаку по українській армії. Згодом, звісно, ці дописи видалили, але залишилися скриншоти.



Окупанти "хвалилися" завданим ударом ​/ Скриншот

Пуск ракети потрапив на відео

На російський слід вказує й те, що о 10:25 в одному з телеграм-каналів з'явилося відео пуску ракети з окупованого Шахтарська. Зазначимо, що звідти до Краматорська – приблизно 140 кілометрів.

Публікація у росЗМІ

Провладне російське видання "РИА-Новости" написало про вибух о 10:25. Це при тому, що перші повідомлення у чатах в соцмережах почали з'являтися на 5 хвилин пізніше. Як виявилося, цю публікацію запланували заздалегідь – за допомогою сервісу відкладених повідомлень.

Тобто вони мали можливість опублікувати цю інформацію раніше, ніж вона з'явилася перед широким загалом,

– підкреслив Лещенко.

"За детей" на ракеті

Журналіст згадав й про напис на ракеті, якою завдали удару по Краматорська. "За детей", – було написано там російською мовою. "Таке вкрай малоймовірного було б зроблено українськими військовими, якби навіть у хворій уяві ми могли б подумати про їхні зловмисні наміри", – підкреслив Лещенко.

Висновки розслідувачів CIT

Станом на вечір 8 квітня кількість жертв російської атаки по Краматорську зросла до 52. У лікарнях з пораненнями – 109, деякі у важкому стані.

Своїм аналізом з місця падіння снаряду поділилися й представники Conflict Intelligence Team. Вони вивчають військові злочини за непрямими ознаками. Так от, розташування ракети на землі вказує на те, що її запустили саме з території окупованої Донеччини.

Крім цього, у CIT спростували інформацію російських джерел про те, що комплексів "Точка-У" нібито немає на озброєнні в окупантів. Наприкінці 2021 року, наприклад, місцеве телебачення показало їх в одному з репортажів про 47-у ракетну бригаду 8-ї армії Росії (вона дислокована на схід від Донбасу).

"Також відомо про використання ворожою армією комплексів "Точка-У" на Київському напрямку. Ешелон з пусковими установками зі знаком російських окупантів "V" був знятий у Гомелі під час виведення військ з Київської області", – наголосив Лещенко.

Брифінг Сергія Лещенка за 8 квітня: дивіться відео