Від штрафів до тюрми: що загрожує призовнику за ухилення від мобілізації
В Україні під час воєнного стану триває проведення загальної мобілізації. Ухилянтам від армії загрожують як штрафи, так і позбавлення волі.
В Україні є випадки, коли ухилянтів засудили і вони отримали відповідні покарання. Про це розповів помічник начальника з правової роботи Одеського обласного ТЦК та СП Іван Жук в ефірі 7 каналу.
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Що загрожує призовнику за ухилення від мобілізації
За словами Жука, є відповідальність за ухилення від військового обліку. Так, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 400 до 700 тисяч гривень.
Також існує адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та втрату військових документів. Вона наступає у вигляді штрафу у розмірі від 850 до 8 500 гривень.
Є кримінальна відповідальність за ухилення від призову. Це карається позбавленням волі від 3 до 8 років. Тому громадяни-ухилянти будуть притягнуті до кримінальної відповідальності,
– розповів Жук.
Юрист Максим Шинжирбаєв зауважив, що ухилянт – це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду.
"Наприклад, стаття про ухилення від мобілізації: просто так чоловіка, навіть якщо він порушив правила військового обліку, неможливо називати ухилянтом. Це правопорушник", – сказав юрист.
Ухилянти в Україні: останні новини
- У Бродах, що на Львівщині, суд визнав винним місцевого чоловіка, який ухилявся від призову в армію. За даними слідства, ухилянт отримав повістку, але не прийшов у військкомат. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді 3 років в'язниці. Однак згодом суд звільнив жителя Бродів від повного ув’язнення з дворічним іспитовим терміном.
- Раніше на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який вдавав із себе жінку. Таким чином військовозобов'язаний хотів незаконно перетнути кордон.
- А нещодавно в Одеській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Він був одягнений в жіночий одяг, а на голові мав перуку.