Від штрафів до тюрми: що загрожує призовнику за ухилення від мобілізації

В Україні під час воєнного стану триває проведення загальної мобілізації. Ухилянтам від армії загрожують як штрафи, так і позбавлення волі.

В Україні є випадки, коли ухилянтів засудили і вони отримали відповідні покарання. Про це розповів помічник начальника з правової роботи Одеського обласного ТЦК та СП Іван Жук в ефірі 7 каналу.

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За словами Жука, є відповідальність за ухилення від військового обліку. Так, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 400 до 700 тисяч гривень.

Також існує адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та втрату військових документів. Вона наступає у вигляді штрафу у розмірі від 850 до 8 500 гривень.

Є кримінальна відповідальність за ухилення від призову. Це карається позбавленням волі від 3 до 8 років. Тому громадяни-ухилянти будуть притягнуті до кримінальної відповідальності,

– розповів Жук.

Юрист Максим Шинжирбаєв зауважив, що ухилянт – це особа, стосовно якої набрав законної сили вирок суду.

"Наприклад, стаття про ухилення від мобілізації: просто так чоловіка, навіть якщо він порушив правила військового обліку, неможливо називати ухилянтом. Це правопорушник", – сказав юрист.

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