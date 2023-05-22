Окупанти атакують на п'яти напрямках, ЗСУ дають бій: карта бойових дій станом на 22 травня

ЗСУ продовжують героїчно відбивати атаки ворога на декількох напрямках. Найзапекліші бої тривають на Сході нашої країни.

Про актуальну ситуацію станом на ранок 22 травня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Ракетний терор триває

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов'янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю.

Це ще раз підкреслює тактику терору з боку Росії,

– наголосили у Генштабі.

Яка ситуація на фронтах

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на:

Куп'янському,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Північ

Схід

оперативна обстановка без суттєвих змін.противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Протягом минулої доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської області.противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби окупанти намагалися наступати у районі Масютівки, але марно.ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар'ївки, успіху не мав.ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом минулої доби противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав.противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Авдіївки та Первомайського. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.підрозділи сил оборони продовжують відбиття атак противника в районі Мар'їнки. Поблизу неї та в районі Новомихайлівки ворог завдав авіаударів.

Південь

Досягнення наших ЗСУ за добу

противник обороняється. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

У Генштабі додали, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 – по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також 5 ударних.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

5 районів зосередження особового складу,

2 склади боєприпасів,

3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,

2 пункти управління,

станцію радіоелектронної боротьби,

зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

За останню добу окупанти втратили в Україні 720 одиниць особового складу. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні вже 203 880 солдатів.