ЗСУ руйнують плани ворога у Бахмуті: карта бойових дій 16 травня

Ворог, не маючи вагомих перемог на фронті, продовжує тероризувати цивільне населення. Цієї доби противник знову завдав масованого удару по Україні, застосував ракети різних типів.

Про актуальну ситуацію на фронтах станом на ранок 16 травня доповіли у Генштабі ЗСУ.

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Яка ситуація на фронтах

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Північ

Схід

ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксували.противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського.протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка та Білогорівка Луганської області і Верхньокам'янське та Спірне – Донецької.ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.противник вів наступальні дії поблизу Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв з артилерії Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.у протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів. Серед них: Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

Південь

противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Донецької, Запорізької областей, а також міста Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 пункти управління,

5 районів зосередження живої сили,

4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,

зенітно-ракетний комплекс,

5 станцій радіоелектронної боротьби,

а також склад боєприпасів ворога.

Додамо, що 16 травня кількість мертвих російських загарбників майже досягла 200 тисяч. За даними Генштабу, за минулу добу захисники ліквідували щонайменше 520 російських окупантів.