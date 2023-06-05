Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину, затишшя в Авдіївці: карта боїв за 5 червня
5 червня 2023, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові ведуть наступальні дії на кількох напрямках на Сході України. Водночас окупанти вже кілька днів не проводять наступальних дій в районі Авдіївки.
Протягом доби окупанти наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.
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Яка ситуація на ділянках фронтуНа Куп'янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаудару в районі Сергіївки Донецької області. Також росіяни вели обстріли з артилерії та мінометів.
Росіяни наступали в районі Новоселівського: картаНа Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Росіяни застосували артилерію для обстрілів на цьому напрямку.
Карта боїв в районі БілогорівкиНа Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, але не мав успіху. Противник завдав авіаударів в районах Васютинське, Торецьк та Північне. Також росіяни застосували артилерію.
Зазначимо, що напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу.
Онлайн мапа боїв на Бахмутському напрямкуНа Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару в межах Мар'їнки. Також росіяни обстріляли міста та села з артилерії.
Мапа боїв в районі Мар'їнки
Російська ДРГ намагалася проникнути в УкраїнуНа Сіверському та Слобожанському напрямках минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, також – завдав ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області.
Російська ДРГ намагалася зайти в Зелене: показуємо на карті
Яка ситуація на інших ділянка фронту
Сили оборони вдарили по окупантах
- Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.