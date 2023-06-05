Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину, затишшя в Авдіївці: карта боїв за 5 червня

Російські військові ведуть наступальні дії на кількох напрямках на Сході України. Водночас окупанти вже кілька днів не проводять наступальних дій в районі Авдіївки.

Протягом доби окупанти наступали на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на ділянках фронту

протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаудару в районі Сергіївки Донецької області. Також росіяни вели обстріли з артилерії та мінометів.

Росіяни наступали в районі Новоселівського: карта

протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Росіяни застосували артилерію для обстрілів на цьому напрямку.

Карта боїв в районі Білогорівки

противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, але не мав успіху. Противник завдав авіаударів в районах Васютинське, Торецьк та Північне. Також росіяни застосували артилерію.Зазначимо, що напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив , що

Онлайн мапа боїв на Бахмутському напрямку

наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару в межах Мар'їнки. Також росіяни обстріляли міста та села з артилерії.

Мапа боїв в районі Мар'їнки

Російська ДРГ намагалася проникнути в Україну

минулої доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через державний кордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області, також – завдав ракетних ударів в районах Вовчанськ, Чугуїв та авіаударів в районах Івашки, Огірцеве, Гатище Харківської області.

Російська ДРГ намагалася зайти в Зелене: показуємо на карті

Яка ситуація на інших ділянка фронту

Сили оборони вдарили по окупантах

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.противник наступальних дій не проводив. Ворог завдав авіаудару в районі Авдіївки, а також здійснив артилерійські обстріли.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни продовжують завдавати авіаударів та здійснювати артилерійські обстріли.