Республіканець сказав, що змінить ухвалений у США закон про допомогу Україні
У США ухвалили пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Важливо, щоб підтримка нашої держави була саме наступального характеру, а не оборонного. Зокрема, це повинні бути танки, авіація, артилерія, снаряди.
Таку думку 24 Каналу озвучив американський політик, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус. За його словами, це новий підхід – допомога Україні до самої її перемоги.
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Це початок, який повинен мати продовження
Борис Пінкус сказав, що у законі є пропозиція республіканців, що у допомогу Україні вже повинні входити ракети для HIMARS – ATACMS великого радіуса дії на 300 та більше кілометрів. Також члени Республіканської партії пропонують, щоб президент Штатів Джо Байден звітував у Конгресі про успіхи в Україні.
У цьому важливість закону. З прийняттям закону все дуже зміниться? Ні, я так не вважаю, бо 61 мільярд – це крапля в морі. Це не те, що потрібно сьогодні Україні до повної перемоги. Однак це початок, який повинен мати нескінченне продовження у сучасних поставках нових видів озброєння. Це дуже важливо,
– наголосив він.
Крім того, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка переконаний, що ідея спікера Палати представників США Майка Джонсона відокремити питання укріплення кордонів з Мексикою від пакетів надання допомоги Україні та Ізраїлю – дуже хороша.
Допомога Україні з боку США: головне
- Президент США Джозеф Байден 24 квітня підписав законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам. Цей пакет загальною вартістю 95 мільярдів доларів включає майже 61 мільярд доларів на допомогу Україні, 26 мільярдів доларів для Ізраїлю та 8 мільярдів доларів для Індо-Тихоокеанського регіону.
- У США підтвердили, що ракети ATACMS вже в Україні. Про це свідчить заява Пентагону, яку наводить журналістка CNN Наташа Бертранд. Вона наголосила, що Джо Байден таємно схвалив передачу ракет у лютому для використання на території України.
- Вже незабаром ракети ATACMS були непомітно включені до пакета допомоги на суму 300 мільйонів доларів, оголошеного 12 березня. Потім їх доставили в Україну. Це заявив речник Пентагону Гаррон Гарн.
- Джо Байден підтвердив, що Штати готують Україні новий пакет допомоги в розмірі 1 мільярд доларів. Зокрема, до нього увійшли довгоочікувані боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди та бронетехніка.