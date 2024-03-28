Чи зміниться щось для України, якщо зникне Путін: Буданов дав відповідь
Джерело:ГУР МО
Начальник ГУР МО Кирило Буданов відповів, чи зміниться щось для нашої держави у разі зникнення російського диктатора Владіміра Путіна. Так, він зазначив, що швидких змін очікувати не варто.
Нагадаємо, що кремлівський диктатор Путін "переміг" на так званих виборах президента Росії. Вони тривали 15 – 17 березня.
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Буданов розповів, чи зміниться щось для України, якщо зникне Путін
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов взяв участь у Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій Kyiv Stratcom Forum 2024.
Так, під час розмови порушили питання, чи зміниться щось для нашої держави у разі зникнення Путіна.
Риторичне питання. Швидко точно нічого не зміниться, одразу вам кажу. Із різкими змінами в Росії не може різко змінитись їхнє ставлення до світу, їхнє світосприйняття. Зрозумійте, що вони стали насправді жертвами своєї ж пропаганди. Це відбулось, вони це визнають, скажімо так,
– підкреслив Буданов.
Як зазначив голова ГУР, суспільство "прокачене" на ненависть до колективного Заходу і України, тому навіть якщо з'явиться людина, яка скаже припинити війну, ця ненависть ще багато років буде впливати на усі прийняття рішень, тому що всі вони будуть виходити з позицій, що вони – вороги.
І, до речі, у нас буде те саме. Ви ж теж маєте це розуміти. При тому що у нас це абсолютно не приховується. (Уявімо), все зупинилось, Росія вибачилась – хто повірить Росії через рік? Це незворотні процеси, які вже пройшли в суспільстві. Для цього потрібні роки і робота,
– наголосив голова ГУР МО.
Він також навів приклад Другої світової війни, коли одразу після її закінчення "важко було знайти людину, яка б дивилась на ФРН, як на друзів", однак зараз "мало хто дивиться на німців, як на ворогів".
"Тобто все минає з роками. І це непрості процеси", – резюмував начальник української розвідки.
Буданов розповів про найабсурдніший про себе фейк від росіян
- Фейки, які про Буданова створювала російська пропаганда, він прокоментував під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024.
- На погляд Буданова, найабсурдніший фейк був, коли минулого року сказали, що його вбили.
- Генерал-лейтенант пояснив, що з'явилися фото, де він разом з послом Японії. Російські пропагандисти поширили ці кадри з такими приписками: "Тут у нього такий нахил", "тут нема тіні". "Там дві версії було. Перша – "він ледве живий, у нього корсет стоїть". "Його просто як мумію тримають, підтримують, щоб не впав". Другий був варіант, що це взагалі голограма. Це вже серйозно так", – зазначив начальник ГУР.