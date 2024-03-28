Чи зміниться щось для України, якщо зникне Путін: Буданов дав відповідь 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов відповів, чи зміниться щось для нашої держави у разі зникнення російського диктатора Владіміра Путіна. Так, він зазначив, що швидких змін очікувати не варто.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор Путін "переміг" на так званих виборах президента Росії. Вони тривали 15 – 17 березня.

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Буданов розповів, чи зміниться щось для України, якщо зникне Путін

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов взяв участь у Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій Kyiv Stratcom Forum 2024.

Так, під час розмови порушили питання, чи зміниться щось для нашої держави у разі зникнення Путіна.

Риторичне питання. Швидко точно нічого не зміниться, одразу вам кажу. Із різкими змінами в Росії не може різко змінитись їхнє ставлення до світу, їхнє світосприйняття. Зрозумійте, що вони стали насправді жертвами своєї ж пропаганди. Це відбулось, вони це визнають, скажімо так,

– підкреслив Буданов.

Як зазначив голова ГУР, суспільство "прокачене" на ненависть до колективного Заходу і України, тому навіть якщо з'явиться людина, яка скаже припинити війну, ця ненависть ще багато років буде впливати на усі прийняття рішень, тому що всі вони будуть виходити з позицій, що вони – вороги.

І, до речі, у нас буде те саме. Ви ж теж маєте це розуміти. При тому що у нас це абсолютно не приховується. (Уявімо), все зупинилось, Росія вибачилась – хто повірить Росії через рік? Це незворотні процеси, які вже пройшли в суспільстві. Для цього потрібні роки і робота,

– наголосив голова ГУР МО.

Він також навів приклад Другої світової війни, коли одразу після її закінчення "важко було знайти людину, яка б дивилась на ФРН, як на друзів", однак зараз "мало хто дивиться на німців, як на ворогів".

"Тобто все минає з роками. І це непрості процеси", – резюмував начальник української розвідки.

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