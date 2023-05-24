Остаточно вб'є легітимність Путіна, – Галлямов сказав, що стане катастрофою для режиму диктатора

Російський добровольчий корпус почав "звільнення" Бєлгородської області і закликав усіх небайдужих до долі Росії приєднуватися й разом протидіяти путінському режиму. Імовірність масового повстання в Росії низька, однак своєрідна революція там може початися від втрати певних територій, зміни загального настрою населення і тиску на кремлівського фюрера.

Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Він припустив, що можна розбити Владіміра Путіна остаточно.

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Галлямов переконаний, що за бажання Російський добровольчий корпус може зібрати досить масштабне угрупування, мотивацією для якого стане відчуття успіху, який певною мірою вони вже отримали. Це змотивує інших росіян приєднуватися до бунту.

Одразу піти на Москву вони навряд чи зможуть, але захопити і контролювати частину Росії – це цілком реально.

Що може породити кризу в Кремлі

За словами аналітика, Владімір Путін сам створив режим, який спонукає до вимушеного цинізму. В авторитарних державах люди починають говорити винятково те, чого вимагає фюрер. Однак вони розуміють, що їхній так званий патріотизм нічого не вартий, як і у всього оточення. В якій системі координат може зіграти важливу роль успіх і сила.

Путінський режим був легітимний сам по собі, поки він був сильним. А зараз відбувається демонстрація слабкості після інцидентів в Бєлгородській області тощо,

– додав Галлямов.

Це своєю чергою може знизити боєздатність російської армії. Адже повстанці мотивовані, за ними сила, натомість російська армія мотивації практично не має, тому вона може піти слідом за сильнішими.

Постійне переконування Євгєнія Пригожина, що армія міністерства оборони нічого не варта і перемоги України можуть кардинально змінити картину світу для російських окупантів.

Політтехнолог вважає, що сукупність цих подій протягом недовгого часу: пів року – рік, зможе породити справжню кризу в Кремлі. Після чого в Путіна не залишиться іншого виходу, як просто підняти руки й здатися, адже обставини виявляться вищі за нього.

Галлямов сказав, що стане кінцем для путінського режиму: дивитися відео

Втрата територій стане фатальною

Описані процеси можуть початися на будь-який території Росії, не лише в Курській, Бєлгородський та Брянській областях, навіть в Криму.

Однак втрата Криму, на думку політтехнолога, не буде великим ударом по Росії. Адже там просто скажуть, що все повернулося на ситуацію до 2014 року. Вони не надаватимуть аж такого значення втраті території України, адже розуміють, що вона не є історично російською.

Натомість втрата споконвічно російських територій стане справжньою катастрофою для Росії. Це підтвердить остаточне безсилля Путіна і в очах народу, в очах еліт і найголовніше – у власних очах.

Яка зараз ситуація на Бєлгородщині