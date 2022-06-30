Лукашенко хитріший, ніж Путін, – Жданов сказав, що змусить армію Білорусі піти на Україну

У Міноборони кажуть, що зі сторони Білорусі є висока загроза наступу, але там не видно підготовки до створення ударних угруповань. Експерти кажуть, що Лукашенко дурить Путіна.

Що може змусити армію Білорусі піти на Україну

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що без присутності російських військ білоруська армія навряд втрутиться у війну проти України.

До теми Наступ з Білорусі і другий фронт на Харківському напрямку: у Міноборони розповіли, чи є загрози

Експерт пояснив, що Білорусь віддає боєприпаси та техніку довгострокового зберігання до Росії.

"Але так не роблять, коли готуються до війни – не віддають свої воєнні запаси, особливо боєприпаси і техніку, бо чим тоді їм воювати", – зауважив Жданов.

За його словами, єдине, що може змусити Білорусь піти в бій – це наказ з боку Путіна і примушення Лукашенка до видання такого наказу.

Жданов запевняє, що очільнику Кремля може бути потрібно відтягнути частину сил ЗСУ з будь-якого напрямку, особливо зі Сходу.

Але мені здається, що вони будуть чекати той армійський корпус, який зараз формується в найманці в Муліно, чисельністю до 15 тисяч військових. Його формування заплановано на серпень,

– заявив експерт.

Він має інформацію, що цей армійський корпус може зайти в Білорусь і тоді разом з білоруською армією вони почнуть просуватися до України.

Лукашенко хитріший, ніж Путін

Жданов зазначив, що в і підрозділах білоруської армії присутні російські офіцери, які намагаються проводити інформацію серед білорусів доцільності війни з Україною.

Проте, на його думку, Путін не має впливу на керівний апарат Білорусі, бо тоді він би вже прибрав Лукашенка.

Справа в тому, що він (Лукашенко – 24 канал) жорстко контролює силову структуру в країні – КДБ і поліцію, і він створює атмосферу, як і Путін в Росії, тобто "є Лукашенко – є Білорусь, нема Лукашенка – нема Білорусі",

– пояснив експерт.

Жданов каже, що Лукашенко намагається переконати Путіна, що якщо з ним щось станеться, то першими до білоруського народу можуть добігти західні країни.

"Лукашенко набагато хитріший, ніж Путін. Він 20 років водить главу Кремля за ніс", – підсумував експерт.

Олег Жданов про звільнення Зміїного та загрозу з Білорусі: відео



Що відомо про загрозу з боку Білорусі