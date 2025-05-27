Полковник Британії назвав тригер, який може змусити Росію до переговорів

Росія наразі не зацікавлена в мирі. Владімір Путін продовжує агресію, побоюючись краху в разі поразки. Водночас Європа посилює підтримку України та переозброюється з огляду на можливе зменшення участі США.

Це може стати сигналом для Кремля про необхідність припинити агресію і перейти до переговорів. Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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Що може змусити Росію сісти за стіл переговорів

На думку британського полковника, адміністрація Дональда Трампа та США загалом поступово втрачають інтерес до війни між Росією та Україною. Натомість європейські країни, зокрема Велика Британія та Франція, почали демонструвати рішучість у підтримці України.

Сподіваюся, що сукупна військова міць Європи стане для Путіна чітким сигналом, що час зупинити агресію та почати шукати шляхи до миру,

– зазначив він.

За його словами, 24 лютого 2022 року, коли Путін вирішив розпочати повномасштабне вторгнення, він не побачив у Європі традиційного стримування, яке могло б його зупинити. Однак ситуація змінилася: європейські армії переозброюються.

Він наголосив: якщо США відступлять, "коаліція охочих" повинна бути готова застосувати силу самостійно. Саме така рішучість може стати тригером, що змусить Росію сісти за стіл переговорів. Водночас наразі з боку Кремля не видно жодних ознак готовності до миру.

Чому Путін не прагне миру

Полковник впевнений: Путін сьогодні не зацікавлений у мирному врегулюванні. Це цілком логічно з огляду на ситуацію, у якій він опинився. Російська армія вже втратила близько мільйона солдатів убитими або пораненими, знищено понад 4000 танків, а економіка країни перебуває у критичному стані.

Путін роками переконував росіян, що підкорить Україну. Якщо він цього не зробить, це стане його політичним крахом,

– зазначив де Бреттон-Гордон.

Позиція Дональда Трампа та риторика його оточення раніше лише посилювали впевненість Путіна в тому, що він може продовжувати агресію без серйозного спротиву з боку Заходу.

Водночас умови, які висуває Кремль для припинення вогню, залишаються абсолютно неприйнятними для президента Володимира Зеленського та українського суспільства.

"Путін вимагає, щоб Україна вивела війська з чотирьох окупованих областей та припинила співпрацю із Заходом. Це неприйнятно", – підкреслив британський полковник.

Ці заяви лише підтверджують: Путін наразі не зацікавлений у досягненні миру.