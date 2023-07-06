Збоченець 80-го рівня, – політтехнолог потролив "цікавинки", знайдені в Пригожина

Євгеній Пригожин під час свого невдалого заколоту вдався до відчайдушних вчинків: намагався разом зі своїм ПВК "Вагнера" "взяти Москву" та повалити владу. Але Владімір Путін його наразі не покарав за це. Ба більше, йому навіть повернули кошти, вилучені під час обшуку.

Також при обшуку в резиденції Пригожина було знайдено дуже несподівані речі: пачки грошей, злитки золота, а також фото власника ПВК "Вагнера", на яких він за допомогою перук та гриму перевтілювався в різних персонажів. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Репресії – народу, золото – Пригожину

На фото, що потрапили в мережу, будинок Пригожина виглядає як палац, хазяїн якого має дурний смак – навкруги позолота, атрибути "багатства". Зокрема в його будинку була кімната-капличка з іконами, палата з медичним обладнанням, а також гримерна – з різними перуками, піджаком, на якому повно якихось орденів, та прапором ПВК "Вагнера".

Пригожин в різних образах / Фото з Twitter

Але найцікавішими є фото з Пригожиним в різних образах, в яких важко його впізнати.

Пригожин – збоченець 80-го рівня. Кого він косплеїв? Намагався додати собі мужності чи збирався втікати в таких образах? І це його характеризує,

– наголосив політтехнолог.

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Проте після усього, що вчинив Пригожин, він й досі залишається на свободі та вільно переміщається між Росією та Білоруссю (після "переговорів" Пригожина з Алєксандром Лукашенком щодо мирного вирішення заколоту, ватажок вагнерівців мав перебувати в Білорусі – 24 Канал).

І це говорить про те, що закон далеко не один для всіх в Росії. Нехай спробує хтось з пересічних росіян збити декількох російських пілотів. Та хоча б вийти на Червону площу з плакатом з написом "Ні". Скільки він там простоїть, поки поліція його не заарештує?

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Отак в Росії і відбувається: закон, репресії – для росіян, а золоті злитки – для Пригожина. Головне не переплутати.

Розкішний будинок Пригожина та його "цікавинки" / Фото з Twitter

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