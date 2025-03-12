Якщо Путін не піде на перемир'я: Трамп може вдатися до конкретних рішучих кроків

Адміністрація Дональда Трампа демонструє жорсткішу риторику щодо Росії. Відповідно якщо Владімір Путін не погодиться на припинення вогню, то матиме наслідки.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що у президента США вже є крок, який він сам окреслив – якщо немає перемир'я, продовжуємо воювати.

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Як може змінитися політика Трампа щодо Путіна

Керівник Центру аналізу та стратегій зазначив, що у нинішній ситуації Трамп все ж таки залишив собі поле для маневру навіть без рішень Конгресу, теми ленд-лізу тощо. Зокрема, у Трампа зараз залишаються не використані кошти, які він від себе уже може надати.

Я думаю, що зараз ця опція присутня, хоча він поки що не буде про це говорити публічно,

– мовив Чаленко.

Крім того, два рази в постах Трампа йшли погрози в бік Росії щодо санкцій, мит, тарифів тощо, але щодо військової частини – якщо росіяни не демонструватимуть прихильність до миру, то американська машина може повернутися в інший бік.

Зверніть увагу! Під час перемовин у Джидді 11 березня Україна та США домовилися про 30-денне перемир'я, яке почне діяти лише за умови, що Росія погодиться на одночасне припинення вогню.

Американський президент продовжує використовувати фактор невизначеності й з ним треба працювати. За словами Чаленка, можливо навіть й добре, що 28 лютого в Овальному кабінеті сталося те, що сталося, тому що Україна на весь світ закріпила власні позиції, показала свою суб'єктність й в надкороткі терміни відбулася ефективна зустріч двох делегацій.

До того ж Трамп запросив Зеленського в Білий дім, щоб врешті-решт підписати угоду про мінерали. Для України ситуація дійсно налагоджується.