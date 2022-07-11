Піонтковський сказав, що зупиняє путіна від масованої атаки Києва

Після провалу у бойових діях, путіну доведеться відчайдушно добиватися перемир'я, і для цього знадобиться уся його американська та західноєвропейська агентура.

путін боїться втратити агентуру

Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що саме з цієї причини російський диктатор не віддає наказу масовано бомбардувати Київ. Такими діями він "спалить" усю свою агентуру.

Зверніть увагу Масштаби амбіцій кремля знизились, максимальна ціль – взяти Слов'янськ, – Піонтковський

Якщо путін від погроз атакувати центри прийняття рішень, що в перекладі на нормальну мову означає ліквідувати українське керівництво, перейде до дій, то ніхто вже не допомагатиме йому.

От він і кидається між бажанням розірвати на собі сорочку і "ми в рай, а ви просто здохнете" і бажанням все-таки забезпечити певний варіант паузи у війні, яку він зможе "продати" своєму населенню як перемогу,

– вважає Піонтковський.

Повне інтерв'ю з публіцистом Андрієм Піонтковським: дивіться відео

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