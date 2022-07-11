Піонтковський сказав, що зупиняє путіна від масованої атаки Києва
Після провалу у бойових діях, путіну доведеться відчайдушно добиватися перемир'я, і для цього знадобиться уся його американська та західноєвропейська агентура.
путін боїться втратити агентуру
Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що саме з цієї причини російський диктатор не віддає наказу масовано бомбардувати Київ. Такими діями він "спалить" усю свою агентуру.
Зверніть увагу Масштаби амбіцій кремля знизились, максимальна ціль – взяти Слов'янськ, – Піонтковський
Якщо путін від погроз атакувати центри прийняття рішень, що в перекладі на нормальну мову означає ліквідувати українське керівництво, перейде до дій, то ніхто вже не допомагатиме йому.
От він і кидається між бажанням розірвати на собі сорочку і "ми в рай, а ви просто здохнете" і бажанням все-таки забезпечити певний варіант паузи у війні, яку він зможе "продати" своєму населенню як перемогу,
– вважає Піонтковський.
Повне інтерв'ю з публіцистом Андрієм Піонтковським: дивіться відео
Останні новини про російського диктатора
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з путіним щодо організації безпечних коридорів у Чорному морі для експорту українського зерна. Він закликав очільника росії врешті розв'язати цю проблему та припинити бойові дії. Що на це відповів президент-терорист – не повідомляють.
- Депутати ліберально-демократичної партії росії, керівником якої, до слова, був відомий українофоб жиріновський, запропонували називати путіна не президентом, а "правителем". Мовляв, іноземний термін "президент" для росіян чужий та завжди їх бентежив.
- Президент він чи правитель, але це не змінює того факту, що критикувати путіна вже почали навіть його ж пропагандисти. Так, один із головних агітаторів ворожого міноборони александр сладков, опублікував панічний допис з цікавим запитанням: "Коли це бл**ство закінчиться?". Крім того, він описав свої враження від удару ЗСУ по російському штабу та складу боєприпасів у Чорнобаївці.