Що буде з економікою України, якщо МВФ не дасть кредит: Милованов про найгірший сценарій

Найгірший сценарій – криза. Зараз в Україні криза є тільки в реальному секторі. яка почалася не через фінансові чи банківський сектор, а через ринок праці та ринок послуг.

Потім криза може розповсюдилося на весь реальний сектор економіки. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Цікаво Милованов дав поради українцям, як втриматись на роботі під час кризи

Він заявив, що нам потрібна програма МВФ, щоб вчасно виплачувати наші зобов'язання.

Але не тільки програма МВФ. Це пакет програм – за нею йде програма Євросоюзу, програма Світового банку, тощо. То ж, якщо ми зараз не отримаємо ці програми, в нас будуть фінансові проблеми в Україні,

– пояснив Милованов.

Ексміністр розповів, що фінанси нам зараз потрібні, щоб підтримувати людей – маленький та середній бізнес. Але, якщо Україна отримає ще додатково фінансову кризу, то в нас вже буде криза не тільки ринку праці, а й ринку капіталу.

"Економіка залежить від трьох ринків факторів – капітал, земля та праця. Зараз у нас є криза серйозна на ринку праці. Якщо ми ще влаштуємо кризу на ринку капіталу, то нам мало не покажеться", – додав Милованов.

Дивіться повний коментар Тимофія Милованова: