Що буде з економікою, якщо суди скасують націоналізацію "Приватбанку"

Якщо суди скасують націоналізацію "Приватбанку", фінансова стабільність буде утримана. Але робота Нацбанку при цьому буде утруднена.

"Це ускладнить нашу роботу в принципі, але точно не зруйнує нашу стабільність і нашу співпрацю з МВФ", – сказала перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова, представляючи звіт про фінансову стабільність.

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НБУ не будує прогнозів щодо потенційного рішення суду, зазначила Рожкова.

"Але в разі негативного рішення, у нас є план, і ми утримаємо фінансову стабільність. Це буде трохи складніше, і це ще й буде негативний сигнал для інвесторів – (відсутність) верховенства права наші внутрішні інвестори називають, як одну з найголовніших перешкод для розвитку економіки", – пояснила заступниця голови НБУ.

У грудні Кабмін підготував законопроєкт, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім колишнім власникам. Таким чином влада намагається захистити "Приватбанк" від зазіхань на нього ексвласників – олігарха Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Окрім того, у планах уряду – стягнути з Коломойського та Боголюбова витрати на націоналізацію. Коли вона відбулася, уряд "влив" у "Приватбанк" понад 155 мільярдів гривень, щоб врятувати його.

Як і чому Україна націоналізувала Приватбанк

18 грудня 2016 року НБУ заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним. А власники банку Коломойський та Боголюбов самі звернувся до уряду з пропозицією націоналізувати фінустанову. Аби врятувати банк, держава докапіталізувала його (влила в банк) на понад 155 мільярдів гривень.

Згодом ексвласники банку почали заявляти, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною. Тож на цю тему і в Україні, і в закордонних юрисдикціях тривають судові суперечки.