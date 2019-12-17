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      Що буде з економікою, якщо суди скасують націоналізацію "Приватбанку"

      521 Читать новость на русском
      "Приватбанк" / Getty Images

      Якщо суди скасують націоналізацію "Приватбанку", фінансова стабільність буде утримана. Але робота Нацбанку при цьому буде утруднена.

      "Це ускладнить нашу роботу в принципі, але точно не зруйнує нашу стабільність і нашу співпрацю з МВФ", – сказала перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова, представляючи звіт про фінансову стабільність.

      До теми: Чи повернуть "Приватбанк" Коломойському: Гончарук зробив важливу заяву

      НБУ не будує прогнозів щодо потенційного рішення суду, зазначила Рожкова.

      "Але в разі негативного рішення, у нас є план, і ми утримаємо фінансову стабільність. Це буде трохи складніше, і це ще й буде негативний сигнал для інвесторів – (відсутність) верховенства права наші внутрішні інвестори називають, як одну з найголовніших перешкод для розвитку економіки", – пояснила заступниця голови НБУ.

      У грудні Кабмін підготував законопроєкт, який забороняє повертати збанкрутілі банки їхнім колишнім власникам. Таким чином влада намагається захистити "Приватбанк" від зазіхань на нього ексвласників – олігарха Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

      Окрім того, у планах уряду – стягнути з Коломойського та Боголюбова витрати на націоналізацію. Коли вона відбулася, уряд "влив" у "Приватбанк" понад 155 мільярдів гривень, щоб врятувати його.

      Як і чому Україна націоналізувала Приватбанк

      18 грудня 2016 року НБУ заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним. А власники банку Коломойський та Боголюбов самі звернувся до уряду з пропозицією націоналізувати фінустанову. Аби врятувати банк, держава докапіталізувала його (влила в банк) на понад 155 мільярдів гривень.

      Згодом ексвласники банку почали заявляти, що націоналізація "Приватбанку" була незаконною. Тож на цю тему і в Україні, і в закордонних юрисдикціях тривають судові суперечки.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші НБУ Приватбанк Банки Фінанси Інвестиції
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