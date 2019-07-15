Що дієво, а що ні в процесі врегулювання збройного конфлікту на Донбасі

Україна може виступати з пропозиціями про розширення нормандського формату, але чи погодяться на це погодяться Німеччина та Франція? Більшість політиків забувають, що врегулювання конфлікту залежить від Росії.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Політичні сили не мають чіткої програми завершення війни на Донбасі та розуміння ситуації. А для Німеччини та Франції це є питанням регіонального лідерства. Вони не пустять у нормандський формат США та Великобританію,

– вважає Дмитро Снєгирьов.

Крім того, підкреслює експерт, Путін хоче змінити політичні настрої всередині самої України. І його провідником виступає "Опоплатформа – За життя", говорячи про "примирення" та нехтуючи державними інтересами. Ми, говорить Снєгирьов, могли б піти на поступки: припинити вогонь, надати автономію Донбасу і зробити російську мову другою державну. Але це – повернення під вплив Москви.

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Україна виступила ініціатором в односторонньому порядку відновлення мосту біля Станиці Луганської та відведення військ. Натомість відбувається ескалація військового напруження. Кількість обстрілів збільшилася на третину – із 115 до 170. Росія показує, що нехтує мирними ініціативами. Бо Кремль зацікавлений у конфлікті. З цього треба починати, а потім говорити про дорожню карту,

– зазначає Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов підкреслює: санкції є неефективними. По-перше, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте на зустрічі з Путіним заявив, що вони працюють над скасуванням санкцій і поглибленням торгових відносин із Росією. Аналогічні заяви звучали від інших європейських лідерів. По-друге, повернення Росії в ПАРЄ наочно показало, що санкційний пакет не має успіху.

Російська дипломатія відпрацювала механізм скасування санаційного режиму. Порошенко п’ять років розповідав про ефективність економічних санкцій. З’ясувалося, що ми не розбудували армію, не дали чіткого розуміння, куди рухається Україна. Як деокупувати ОРДЛО? Воно не розсмокчеться само по собі за допомогою санкцій. Це і призвело до поразки Порошенка,

– наголошує Снєгирьов.

А про миротворців, говорить експерт, ніхто не згадує. Бо всі розуміють хибність ідеї і неможливість її практичної реалізації. Дорожня карта врегулювання конфлікту на Донбасі – відновлення ядерного потенціалу України.

Що запропонував Володимир Зеленський щодо врегулювання конфлікту на Донбасі? Володимир Зеленський ініціював перемовини в розширеному нормандському форматі. Путін відповів, що Росія готова до переговорів щодо України в будь-якому форматі, але зустріч повинна бути опрацьованою, а в Києві має бути сформований уряд. 11 липня Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Під час неї президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полонених осіб. Ключовим питанням стало звільнення полонених військових моряків.