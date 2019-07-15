08:13
15 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Що дієво, а що ні в процесі врегулювання збройного конфлікту на Донбасі

      687 Читать новость на русском
      Політичні партії не мають розуміння, як завершити війну на Донбасі
      Політичні партії не мають розуміння, як завершити війну на Донбасі / 24 канал

      Україна може виступати з пропозиціями про розширення нормандського формату, але чи погодяться на це погодяться Німеччина та Франція? Більшість політиків забувають, що врегулювання конфлікту залежить від Росії.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

      Зверніть увагу! Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду

      Політичні сили не мають чіткої програми завершення війни на Донбасі та розуміння ситуації. А для Німеччини та Франції це є питанням регіонального лідерства. Вони не пустять у нормандський формат США та Великобританію,
      – вважає Дмитро Снєгирьов.

      Крім того, підкреслює експерт, Путін хоче змінити політичні настрої всередині самої України. І його провідником виступає "Опоплатформа – За життя", говорячи про "примирення" та нехтуючи державними інтересами. Ми, говорить Снєгирьов, могли б піти на поступки: припинити вогонь, надати автономію Донбасу і зробити російську мову другою державну. Але це – повернення під вплив Москви.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Україна виступила ініціатором в односторонньому порядку відновлення мосту біля Станиці Луганської та відведення військ. Натомість відбувається ескалація військового напруження. Кількість обстрілів збільшилася на третину – із 115 до 170. Росія показує, що нехтує мирними ініціативами. Бо Кремль зацікавлений у конфлікті. З цього треба починати, а потім говорити про дорожню карту,
      – зазначає Дмитро Снєгирьов.

      Дмитро Снєгирьов підкреслює: санкції є неефективними. По-перше, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте на зустрічі з Путіним заявив, що вони працюють над скасуванням санкцій і поглибленням торгових відносин із Росією. Аналогічні заяви звучали від інших європейських лідерів. По-друге, повернення Росії в ПАРЄ наочно показало, що санкційний пакет не має успіху.

      Російська дипломатія відпрацювала механізм скасування санаційного режиму. Порошенко п’ять років розповідав про ефективність економічних санкцій. З’ясувалося, що ми не розбудували армію, не дали чіткого розуміння, куди рухається Україна. Як деокупувати ОРДЛО? Воно не розсмокчеться само по собі за допомогою санкцій. Це і призвело до поразки Порошенка,
      – наголошує Снєгирьов.

      А про миротворців, говорить експерт, ніхто не згадує. Бо всі розуміють хибність ідеї і неможливість її практичної реалізації. Дорожня карта врегулювання конфлікту на Донбасі – відновлення ядерного потенціалу України.

      Що запропонував Володимир Зеленський щодо врегулювання конфлікту на Донбасі? Володимир Зеленський ініціював перемовини в розширеному нормандському форматі. Путін відповів, що Росія готова до переговорів щодо України в будь-якому форматі, але зустріч повинна бути опрацьованою, а в Києві має бути сформований уряд. 11 липня Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Під час неї президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полонених осіб. Ключовим питанням стало звільнення полонених військових моряків.

      blog_ava
      Оперативний псевдонім "Соколовський": однокурсник Путіна розкрив справжнє обличчя Медведчука
      сьогодні
      3849
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Виборчі хитрощі, перемоги та поразки Зеленського: топ-5 блогів тижня
      14 липня , 22:00 Виборчі хитрощі, перемоги та поразки Зеленського: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 718
      Как окружение Зеленского видит причины войны
      14 липня , 21:00 Как окружение Зеленского видит причины войны
      Павло Казарін 1990
      Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли
      14 липня , 20:03 Найсмішніші меми тижня: чорти-розбійники, "море й так брудне" і передвиборчі перли
      4616
      Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      14 липня , 19:30 Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня
      1802
      Пластикові дороги – революція у будівництві
      14 липня , 19:01 Пластикові дороги – революція у будівництві
      Анастасія Григорова 2779
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук