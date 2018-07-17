Що робити, якщо вкусив собака: поради від Супрун

Сказ – смертельна інфекція і найчастіше людина може заразитись цим небезпечним вірусом через укус зараженої собаки.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Як можна підчепити сказ? Інфекція сказу може потрапити через укус тварини (у 99% випадків це собаки) або потрапляння слини невакцинованої від сказу тварини на ділянки шкіри з порізами чи подряпинами або ж на поверхню слизової оболонки. Окрім того, при укусі тварини можливе зараження збудником правця.

Читайте також: Супрун пояснила, чому не потрібно виводити "шлаки" з організму

Інкубаційний період сказу, зазвичай, триває 1-3 місяці, але може варіюватися від 1 тижня до 1 року – в залежності від різних факторів. Тобто, симптоми хвороби можуть виникати протягом цього періоду з моменту укусу собакою,

– пояснила Супрун.

В Україні наявна вакцина для профілактики сказу

На жаль, сказ – смертельна інфекція, але своєчасна допомога дає шанс на 100% врятуватися. До слова, в Україні наявні понад 39 тисяч доз французьких вакцин для профілактики сказу. Їх використовують для вакцинації людей, якщо є підозра, що тварина може бути заражена збудником сказу.

Що робити, якщо укусив собака: перша допомога

1. Негайно та ретельно промийте уражене місце великою кількістю води з милом. Ця проста процедура може врятувати життя.

2. Дезінфікуйте рану антисептичним засобом на основі спирту чи йоду.

3. Зверніться до найближчого медичного закладу. Якщо ви не знаєте, чи була тварина здоровою – обов’язково мають зробити щеплення вакциною.

Якщо вкусив собака – промийте рану з милом та зверніться до лікаря

4. Якщо є можливість – зверніться до ветеринарної служби, щоб вони провели дослідження тварини на наявність інфекції. Якщо тварина не заражена сказом, то профілактичне лікування можна буде перервати.

5. Якщо тварину неможливо знайти та протестувати – необхідно провести повний курс профілактичних щеплень.

6. Завжди вакцинуйте від сказу домашніх тварин – собак та котів.

7. Зробіть профілактичне щеплення, якщо ваша робота пов’язана з ризиком зараження. Зокрема, це стосується ветеринарів, лісників та тих, хто працює з тваринами.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.