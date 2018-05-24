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Вуса у жінок: як виникає поширене захворювання

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Гірсутизм
Гірсутизм / shpilki.net

Гірсутизм – це надмірне оволосіння тіла за чоловічим типом і часто свідчить про такий патологічний стан як гіперандрогенія. Оволосіння часто помітне на верхній губі, підборідді, грудях, спині і нижній частині живота.

А гіперандрогенією називають такий патологічний стан ендокринної системи жінки, який виникає через надмірний синтез чоловічих статевих гормонів корою надниркових залоз або яєчниками, передає Zhyvyaktyvno.

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Близько 60% жінок із синдромом полікістозних яєчників (багатофакторне захворювання жіночої репродуктивної системи, яке містить у собі морфологічні та функціональні зміни яєчників на тлі нейрогуморального дисбалансу) скаржаться на гірсутизм – це найчастіша причина таких змін у жінок.

Науковці з'ясували, що жінки з проявами гірсутизму мають збільшену фолікулярну активність ферменту 5α-редуктази, яка локально стимулюється чоловічими статевими гормонами, інсуліном та інсуліноподібним фактором росту.

Підвищений рівень ферменту 5α-редуктази сприяє перетворенню тестостерону на дигідротестостерон, що стимулює ріст волосся. Ступінь гірсутизму також залежить і від етнічної приналежності – у жінок Південної Азії він більш поширений, а жінок Японії – менше. 

Ця патологія вважається однією з найбільш поширених ендокринних захворювань, які зустрічаються у жінок. І це є сигналом звернутися до лікаря, а не до лазера.

Теги: Здоров'я Лікування Новини України
Джерело: 24 Канал
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