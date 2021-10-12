Щоб не обговорювати COVID-19 в ОРДЛО, – учасник ТКГ розповів, чому Росія зірвала засідання

Росія зірвала засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, щоб не обговорювати ситуацію з COVID-19. Мовиться про збільшення смертності від коронавірусу на окупованих територіях.

Росія зірвала засідання, запросивши на нього учасником, засуджену за тероризм в Україні. Про це 12 жовтня повідомив представник Донецька в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Росія зірвала засідання гуманітарної робочої групи ТКГ

Її роботу знову зірвала своєю появою терористка Майя Пирогова. Це не можна назвати інакше, ніж навмисний зрив Росією переговорів в гуманітарному треку,

– заявив Гармаш.

Це відбулось на тлі закриття КПВВ на Донбасі та "гуманітарної катастрофи, викликаної, спровокованим Москвою, спалахом смертності від коронавірусу".

Окрім того, за словами Гармаша, майже рік тому політичній підгрупі Росії доручили розробити План дій з врегулювання конфлікту відповідно до мінських угод. Проте країна досі цього не зробила. Саме тому українська делегація в ТКГ не розглядає так званий "мирний план" від представників окупаційної влади, оскільки бойовики не є стороною переговорного процесу.

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Наприкінці вересня Сергій Гармаш розповів, що Москва просуває ідею, щоб "Донецьк" і "Луганськ" стали сторонами у ТКГ.

Окрім того, представники окупантів у ТКГ блокують розв'язання питання контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Зокрема вимагають віддати частину української території, щоб відкрити КПВВ у Золотому. Мовиться про 350 метрів території.

У цей же день, 29 вересня, на засіданні Тристоронньої контактної групи розблокували роботу гуманітарної підгрупи. Саме вона займається звільненням полонених.