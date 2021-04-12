Щоб перемогти Росію, достатньо мати надійних друзів, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Росія вийшла на новий рівень інформаційної війни. Тепер загрози лунають не лише від пропагандистів, але й від офіційних осіб. Міністр також пояснив, що потрібно, аби перемогти російську агресію.

Міністр закордонних справ відреагував на реакцію Москви щодо того, що Україна хоче отримати План дій щодо вступу в НАТО. У Кремлі казали, що це, мовляв, призведе до "розвалу" України.

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За словами Кулеби, це новий елемент в інформаційній роботі Росії: "Він не залишається непоміченим. Це свідчить про серйозність намірів Росії".

Саме існування України як незалежної європейської держави є провокацією для Росії,

– заявив міністр.

"Занепокоєння" може бути мало

Кулеба зауважив, що Франція та Німеччина висловлюють занепокоєння ситуацією на кордоні. Однак може настати фаза, коли цього буде недостатньо. Тому, за словами чиновника, вже треба говорити про те, якою може бути практична допомога Україні, у разі масштабного військового загострення.

Він також додав, що вирушив до Брюсселя, аби подякувати партнерам по НАТО за їх вербальні сигнали, а також закликати до обговорення конкретних речей.

Що потрібно Україні для перемоги

Очільник МЗС наголосив, що в України є ключова підтримка найважливіших партнерів для протистояння з Росією. Він пояснив, що вступ у НАТО та протидія Росії – це різне.

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Для вступу в НАТО потрібна одностайна підтримка держав-союзників. Для того, щоб перемогти у боротьбі з російською агресією достатньо мати надійних та перевірених друзів,

– сказав чиновник.

Коротко про загострення на Донбасі

Росія стягує свої війська до кордону України. За словами речниці президента Юлії Мендель, уздовж східного кордону зафіксували 40 тисяч російських військових, стільки ж – у тимчасово окупованому Криму.

У Кремлі традиційно звинувачують Київ у нібито "порушенні режиму тиші". Свої війська Москва буцімто стягнула для бойових навчань.

Президент США Джо Байден заявив, у разі російського наступу підтримає Україну.



Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу