Щоб протиставити правду: Україна запустила телепроєкт FREEДОМ – мовитиме російською

Українська влада спільно з провідними меіагрупами розпочинає новий телевізійний проєкт під назвою FREEДОМ. Мовитиме він російською мовою на каналі на каналі UATV.

Про запуск каналу розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словам, ефір стартував 10 березня о 21.00 за київським часом. Мовлення відбуватиметься у режимі 24/7.

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Що відомо про новий канал FREEДОМ

Проєкт буде доступним на каналі UATV на супутнику, у мережах IPTV, а також у ютубі. В ньому братимуть участь провідні українські журналісти і ті російські журналісти, яким не знайшлося місця для нормальної чесної роботи у своїй країні.

FREEДОМ запустили за підтримки Президента України Володимира Зеленського, Міністерства культури та інформаційної політики, Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Які медіагрупи долучилися до ініціативи

StarLightMedia (телеканали СТБ, ICTV, “Новий канал")

1+1 media ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНІАН)

Inter Media Group ("Інтер", НТН, "К1", "К2", "Мега", агенція "Українські новини")

"Медіа Група Україна" ("Україна", "Україна 24", сайт і газета "Сегодня", канали "Футбол")

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Для чого запустили цей проєкт

Як зауважив Ткаченко, сьогодні в Україні йде війна. Її почали Кремль, Путін і окупаційні війська. Вони тероризують і вбивають мирне населення України, виганяють українців із власного будинку, руйнують інфраструктуру.

Але війна триває не лише в повітрі або на землі. Вона йде і у інформаційному просторі. Для того, що їй протиставити правду, сьогодні ми починаємо новий телевізійний проєкт на каналі UATV під назвою FREEДОМ,

– розповів посадовець.

За його словами, все російськомовне населення планети зможе дізнатися на каналі правду про те, що відбувається в Україні та навколо неї.

Додамо, що зараз на каналі транслюють всеукраїнський медіамарафон щодо війни Росії проти України. Одночасно ефір перекладають на російську мову.

FREEДОМ – це свого роду поєднання англійського слова "свобода" та російського "Дом". Раніше на платформі "UATV на русском" Україна запустила телеканал "ДОМ". Він є націленим здебільшого на жителів окупованих територій Донбасу та Криму.

Дивіться пряму мову Олександра Ткаченка про проєкт FREEДОМ

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