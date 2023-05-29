Щодо термінів є відповіді, – Зеленський розповів про важливі рішення на Ставці

Президент Володимир Зеленський 29 травня провів чергове засідання Ставки. Він розповів, що головним питанням були терміни. Мовиться про фронт та постачання військової допомоги.

Президент зазначив, що обговорювали важливі питання та ухвалили не менш важливі рішення за всіма пунктами. Загалом було 3 теми засідання.

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Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді,

– наголосив Зеленський.

Що обговорювали на Ставці

Першим питанням був фронт. Обговорювали загальну оперативну ситуацію та оперативну ситуацію за окремими напрямками. Доповідали Залужний, Сирський та Тарнавський. Далі говорили про комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Заслухали доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром. Наприкінці обговорили нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, проаналізували роботу ППО за останні дні та оцінили завдану шкоду.

Як пройшло попереднє засідання Ставки

Раніше президент Зеленський збирав Ставку Верховного Головнокомандувача 24 травня. У Міноборони розповіли про забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів.

Крім того, проаналізували постачання зброї від союзників та динаміку нарощування власного виробництва. Президент розповідав, що Україна почала працювати над всеохопною концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.