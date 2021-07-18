Кількість жертв повені продовжує зростати: у східній Баварії оголосили надзвичайний стан

Станом на 18 липня Німеччина продовжує потерпати від масштабних повеней. У східній Баварії вже оголосили надзвичайний стан.

Кількість жертв зростає

Кількість жертв моторошних повеней у Німеччині зросла до 156 людей. Загалом, катастрофа у Європі вже забрала життя понад 180 людей.

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Поліція також повідомила про понад 650 постраждалих. Окрім того, правоохоронці заявили, що кількість жертв і травмованих може зрости найближчим часом.

У Баварії та Саксонії – зсуви ґрунту

Про підтоплення вже повідомили в окремих регіонах Баварії та Саксонії. Зокрема, на території Саксонської Швейцарії станом на ранок 18 липня добовий рівень опадів вже перевищив 100 літрів на один квадратний метр.

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Вулиці перетворилися у річки: дивіться відео

Через підняття рівня води у річках низка населених пунктів опинилися відрізаними від цивілізації. В епіцентрі негоди опинилися Нойштадт, Зебніц, Бад-Шандау, Райнгардтсдорф-Шена та Геріш.

За даними рятувальників, вже у найближчі години ситуація у цих регіонах може ще більше ускладнитися.

Людей закликають не ризикувати своїм життям під час спроб врятувати підтоплені гаражі та підвали.

Негода вже в Австрії

У баварському окрузі Берхтесгаден Ланд вже оголосили про надзвичайну ситуацію.

Одна людина загинула поблизу німецько-австрійського кордону.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що дощі та шквали завдають країні серйозної шкоди. Політик подякував рятувальникам та запевнив: постраждалих не залишать без допомоги.

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