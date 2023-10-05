Шістьох людей рятують на операційних столах: деталі удару по селу Гроза на Харківщині

В Харківській області у селі Гроза 5 жовтня окупанти завдали удару по продуктовому магазину та кав'ярні, в якій перебували люди. Є десятки загиблих.

За інформацією на 17:40 внаслідок трагедії загинула 51 людина. Однак пошукові роботи ще тривають, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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В селі Гроза загинув кожний шостий

Як повідомили у Генеральній прокуратурі, остання жертва – жінка, яка померла, коли медики вже надавали їй допомогу. Решта – загинули під завалами, їх тіла звідти діставали.

Попередньо по кав'ярні росіяни вдарили ракетою "Іскандер". За даними МВС, в ній проходив поминальний обід за односельцем. Жодного військового в приміщенні не перебувало – тільки цивільні люди.

В населеному пункті Гроза проживало приблизно 330 людей, й з них загинув приблизно кожний шостий,

– повідомила Анна Черненко.

Наразі шестеро поранених перебувають в лікарні – всі вони на операційних столах в дуже важкому стані.

Також вже ідентифіковано 29 тіл, особи решти загиблих продовжують встановлювати.

З 6 по 8 жовтня в Харківській області будуть оголошені дні жалоби за жертвами цієї трагедії.

За попередньою інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова , по селу Гроза влучили ракетою типу "Іскандер". Наразі відомо про 51 загиблу людину. Також поранення отримали семеро людей, які госпіталізовані у медичні заклади Харківської області. Поранення зазнали 6 жінок, їх переважна більшість має вік старше 50 років. Також постраждав 55-річний чоловік. 2 жінки перебувають у важкому стані, решта поранених мають стан середньої тяжкості. Один з поранених помер у лікарні.

Ракетний удар по магазину та кав'ярні в селі Гроза на Харківщині: дивіться відео

Міг бути навідник

Також шириться версія, що ракету росіян на цей цивільний об'єкт міг хтось навести, вказавши координати місця.

Саме зараз правоохоронці відпрацьовують цю версію, яка є дуже розповсюдженою в телеграм-каналах.

Проте це не вкладається в голові, коли людина може сама на себе, на своїх сусідів, близьких навести таку страшну біду. Однак будемо чекати офіційну інформацію,

– розповіла кореспондентка з Харкова.

З'явилась ще одна версія, за якою удар міг бути завданий на основі даних російської аеророзвідки.

Водночас російські пропагандистські пабліки коментуючи трагедію в селі Гроза вкотре висувають "версію", що Україна "сама по собі" завдала удару.

Звісно, це є повною брехнею, тому що на місці удару працюють журналісти, і на свої очі бачать, що насправді відбулось в селі Гроза.

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Наслідки ракетного удару росіян по селу Гроза на Харківщині / Фото Харківської ОДА

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