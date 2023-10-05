Шістьох людей рятують на операційних столах: деталі удару по селу Гроза на Харківщині
В Харківській області у селі Гроза 5 жовтня окупанти завдали удару по продуктовому магазину та кав'ярні, в якій перебували люди. Є десятки загиблих.
За інформацією на 17:40 внаслідок трагедії загинула 51 людина. Однак пошукові роботи ще тривають, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
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В селі Гроза загинув кожний шостий
Як повідомили у Генеральній прокуратурі, остання жертва – жінка, яка померла, коли медики вже надавали їй допомогу. Решта – загинули під завалами, їх тіла звідти діставали.
Попередньо по кав'ярні росіяни вдарили ракетою "Іскандер". За даними МВС, в ній проходив поминальний обід за односельцем. Жодного військового в приміщенні не перебувало – тільки цивільні люди.
В населеному пункті Гроза проживало приблизно 330 людей, й з них загинув приблизно кожний шостий,
– повідомила Анна Черненко.
Наразі шестеро поранених перебувають в лікарні – всі вони на операційних столах в дуже важкому стані.
Також вже ідентифіковано 29 тіл, особи решти загиблих продовжують встановлювати.
З 6 по 8 жовтня в Харківській області будуть оголошені дні жалоби за жертвами цієї трагедії.Зверніть увагу! За попередньою інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, по селу Гроза влучили ракетою типу "Іскандер". Наразі відомо про 51 загиблу людину. Також поранення отримали семеро людей, які госпіталізовані у медичні заклади Харківської області. Поранення зазнали 6 жінок, їх переважна більшість має вік старше 50 років. Також постраждав 55-річний чоловік. 2 жінки перебувають у важкому стані, решта поранених мають стан середньої тяжкості. Один з поранених помер у лікарні.
Ракетний удар по магазину та кав'ярні в селі Гроза на Харківщині: дивіться відео
Міг бути навідник
Також шириться версія, що ракету росіян на цей цивільний об'єкт міг хтось навести, вказавши координати місця.
Саме зараз правоохоронці відпрацьовують цю версію, яка є дуже розповсюдженою в телеграм-каналах.
Проте це не вкладається в голові, коли людина може сама на себе, на своїх сусідів, близьких навести таку страшну біду. Однак будемо чекати офіційну інформацію,
– розповіла кореспондентка з Харкова.
З'явилась ще одна версія, за якою удар міг бути завданий на основі даних російської аеророзвідки.
Водночас російські пропагандистські пабліки коментуючи трагедію в селі Гроза вкотре висувають "версію", що Україна "сама по собі" завдала удару.
Звісно, це є повною брехнею, тому що на місці удару працюють журналісти, і на свої очі бачать, що насправді відбулось в селі Гроза.
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Наслідки ракетного удару росіян по селу Гроза на Харківщині / Фото Харківської ОДА
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- В селі Гроза Харківської області 5 жовтня до кафе прийшли місцеві мешканці на поминальний обід. Саме в цей час в кафе влучила ракета, попередньо "Іскандер". В ньому перебувало приблизно 60 людей. Внаслідок удару, як відомо наразі, загинула 51 людина.
- За повідомленням речниці голови Харківської ОВА Олени Шаповал, ракетний удар росіян за кількістю жертв є наймасованішим на Харківщині з початку війни.
- Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, поки що немає офіційної інформації щодо зброї, якою окупанти вдарили по кафе у селі Гроза. Наразі на місці працюють спеціалісти. За його словами, ворог міг застосувати ракету, КАБ або фугасний снаряд. Крім того, не виключається, що загарбники могли застосувати ракету "Іскандер".