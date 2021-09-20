Згодом пожежники повідомили, що причиною загоряння було коротке замикання. Проте це ще не остаточна версія, оскільки деталі будуть встановлювати й правоохоронці.

Ця подія Масштабна пожежа сталася у школі в Чугуєві – спортзал згорів ущент

Могла згоріти вся школа

Вогонь локалізували приблизно о 10 годині вечора. Проте його ще довго не могли повністю погасити. Це вдалося зробили лише о 6 годині ранку.

Рятувальники повідомили, що там палали дерев'яні конструкції даху, а також перекриття спортзалу. Окрім цього, вогонь почав перекидатися на 2-поверхову будівлю школи. Однак вона не встигла сильно пошкодитись.

Що було відомо раніше

Про займання повідомили ДСНС о 19:28. Туди одразу направили рятувальників, проте на момент їх приїзду спортзал вже палав.

Через цей інцидент учнів школи знову перевели на дистанційне навчання. Також частинка з них буде вчитися в інших закладах. На місце прибули 12 пожежних машин, у яких були 50 рятувальників