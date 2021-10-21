Шле "сердечка": в мережі з'явилося перше відео зі заарештованим у Грузії Саакашвілі

На початку жовтня Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештували та запроторили до в'язниці. Згодом політик оголосив голодування, внаслідок чого його стан здоров'я серйозно погіршився.

Однак, як стверджують однопартійці третього грузинського президента, він не падає духом. У мережі з'явилося перше відео з ним із пенітенціарного закладу.

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Саакашвілі шле "сердечка"

На ролику видно, що Саакашвілі визирає з вікна тюремної камери та шле прихильникам "сердечка".

За кадром чути музику й крики людей, які чергують під в'язницею та вимагають звільнення політика.

Затримання Саакашвілі: що відомо

Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі оприлюднив у соціальних мережах відеозвернення, в якому заявив, що повернувся на батьківщину й перебуває у Батумі.

Грузинська прокуратура повідомила, що третій президент прибув до рідної країни в ніч на 29 вересня. Політик сховався у вантажівці з молочною продукцією.

Після ув'язнення він оголосив голодування, а згодом, за словами опозиції, його стан здоров'я погіршився. Саакашвілі 20 жовтня погодився на госпіталізацію.

Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.