Шле "сердечка": в мережі з'явилося перше відео зі заарештованим у Грузії Саакашвілі

21 жовтня 2021 , 17:22
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Джерело:

фейсбук-сторінка Міхеіла Саакашвілі

На початку жовтня Міхеіл Саакашвілі повернувся до Грузії, де його заарештували та запроторили до в'язниці. Згодом політик оголосив голодування, внаслідок чого його стан здоров'я серйозно погіршився.

Однак, як стверджують однопартійці третього грузинського президента, він не падає духом. У мережі з'явилося перше відео з ним із пенітенціарного закладу.

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Саакашвілі шле "сердечка"

На ролику видно, що Саакашвілі визирає з вікна тюремної камери та шле прихильникам "сердечка".

За кадром чути музику й крики людей, які чергують під в'язницею та вимагають звільнення політика.

Затримання Саакашвілі: що відомо

Зверніть увагу! Проти Саакашвілі у Грузії відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.
Автор: Олег Васьків