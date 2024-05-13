Умєров розповів, що Україна робить, аби стати членом НАТО

Членство в НАТО залишається стратегічною метою України і наша держава продовжує працювати в цьому напрямку.

Нещодавно до України також приїхав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який заявив про повну підтримку України. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров у новому інтерв'ю, передає 24 Канал.

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Україна проводить роботу

Рустем Умєров наголосив, що Україна повинна працювати над тим, щоб колективно було прийнято рішення щодо нашого членства в НАТО.

Наша стратегічна мета – стати членом НАТО. Ми на постійній основі зустрічаємося, робимо дуже багато двосторонніх зустрічей, обмінюємось інформацією через відеоконференції для того, щоб переконати всіх наших партнерів, що НАТО буде більш спроможне захистити наш континент від ворогів, якщо Україна буде членом НАТО,

– розповів Умєров.

Також варто зазначити, що наразі все більше закупівель планується по системі НАТО, хоча українська армія вміє працювати з різними системами озброєнь.

НАТО для нас – це Перемога. НАТО для нас – колективна безпека. НАТО для нас – партнер. У них є наміри по відкриттю місій тут. Ми над цим ще працюємо. Але ми дуже хочемо стати членом НАТО, ми на це маємо право,

– додав міністр оборони.

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