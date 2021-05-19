Шмигаль запропонував кандидатуру Ляшка на посаду очільника МОЗ

Денис Шмигаль у середу, 19 травня, запропонував кандидатуру Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ. Відбулося це за поданням від "Слуги народу".

Ще раніше у "Слузі народу" заявляли, що Ляшко – не єдиний кандидат на цю посаду. Нардеп Данило Гетманцев розповідав: тривають дискусії та консультації.

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Головним аргументом проти Ляшка було те, що він разом з ексглавою Міністерства охорони здоров'я займався питаннями вакцинації населення від коронавірусу.

Завдання для нового міністра

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла, що перед новим главою МОЗ поставлять низку завдань. Пріоритет – вакцинація усього дорослого населення в державі до кінця 2021 року.

За словами Кравчук, Ляшко вже планує певні кроки для пришвидшення вакцинації.

Ляшко працює з великими роботодавцями, наприклад з мережами супермаркетів, де дуже багато людей одночасно працюють у сфері обслуговування,

– розповіла народна обраниця.

Очільник Кабміну Шмигаль заявив, що перед новим очільником МОЗ ставитимуть жорсткі дедлайни.