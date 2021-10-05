Шмигаль заявив, що закон про олігархів не стосується економіки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що закон про олігархів стосується не економіки, а суспільних відносин. Крім того, цей законопроєкт є лише першим з можливого пакету документів спрямованих на деоліхаргізацію.

Денис Шмигаль пояснив, що закон, який схвалила Верховна Рада, створює нові правила життя і поведінки в суспільстві для тих, хто має великий вплив на політику. Про це прем'єр-міністр розповів під час інтерв'ю.

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Закон про олігархів не про боротьбу з монополією

Закон про олігархів, на думку Шмигаля, не охоплює всієї сфери суспільних відносин. Через це прем'єр-міністр припустив, що з часом з'явиться цілий пакет законів, які регулюватимуть вплив олігархів на суспільне життя, політику та економіку. Однак поки що цей законопроєкт стосується більше першого пункту.

За словами прем'єр-міністра, обмеження, які чекають на олігархів згідно з новим законом, не порушують права людини.

Якщо ви свідомо відносите себе до осіб з великим суспільним впливом і хочете мати звання «олігарх», тоді треба змиритися з певними обмеженнями. Причому ці обмеження не є обмеженнями прав і свобод людини,

– пояснив Шмигаль

Крім того, на думку прем'єр-міністра, не можна порівнювати закон про олігархів з тим, як США у минулому столітті боролися з монополіями. Наприклад, в Україні 10 людей не зможуть стати власниками всього бізнесу, але офіційної заборони немає. Є лише позиція уряду, який навпаки прагне до залучення більшої кількості українців та іноземних інвесторів до бізнесу, щоб була конкуренція.

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