На Сході ЗСУ відбили 7 атак ворога: знищили 107 окупантів і понад 30 одиниць техніки

Російський противник не припиняє наступальних дій на Сході. Ворог має на меті встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей.

На Сході ЗСУ відбили 7 атак ворога

На 73 добу героїчного протистояння України російським окупантам ворог не мав жодного успіху на Сході – ЗСУ відбили 7 атак. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід"

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Як стало відомо, упродовж доби 7 травня, українські військовослужбовці успішно відбили 7 атак російських окупантів. Це було зроблено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Українські захисники знищили:

особового складу – 107

танків – 8

БТР – 1

БМП – 11

МТЛБ – 4

АТТ – 5

БПЛА – 2

Ситуація на Сході 7 травня

У Генштабі ЗСУ зазначають, що на Донецькому напрямку ворог сконцентрував основні зусилля на тому, щоб взяти під повний контроль населений пункт Рубіжне та підготуватись до наступу на населені пункти Лиман і Сєвєродонецьк.

Тривали ворожі артилерійські обстріли та ракетно-бомбові удари із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Окупанти намагались взяти під контроль населений пункт Олександрівка, що на Донеччині, втім успіху не мали.

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