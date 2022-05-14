Шольц готовий приїхати у Київ: канцлер пояснив, коли це може статися
Джерело:T-online
Чимало міжнародних політиків висловлюють свою підтримку Україні особистим візитом. Серед них може бути й канцлер Німеччини.
Шольц готовий приїхати до Києва
Олафа Шольца у Києві чекали ще на початку травня, втім, він не приїхав. Вже зараз заявив, що готовий прибути до України з візитом, але є умова.
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Так, за його словами, їхати до Києва потрібно тоді, коли є питання, які необхідно обговорити на місці.
Політично відповідальна людина має їхати до Києва насамперед тоді, коли є конкретні речі, які необхідно обговорити на місці. Наша підтримка України залишається сильною у будь-якому разі,
– заявив канцлер.
Він, зокрема, привітав "роз'яснювальну бесіду" між президентами України та Німеччини Володимиром Зеленським і Франк-Вальтерером Штайнмаєром. Однак він заявив, що поїде в Україну, коли це, на його думку, буде необхідним.
Також він відзначив приїзд голови Бундестагу Бербель Бас й голови німецького МЗС Анналени Бербок.
Позиція Німеччини щодо війни в Україні: останні новини
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- Офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебестрейт назвав "абсурдною пропагандою" порівняння президента Володимира Зеленського з Адольфом Гітлером, яке напередодні зробив очільник МЗС Росії Сергій Лавров.
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