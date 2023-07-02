Шольц назвав головну умову повноцінного вступу України в НАТО
2 липня 2023, 21:50Читать новость на русском
Джерело:ARD-Sommerinterview
Перспектива вступу України в склад НАТО передбачає незмінну умову. Мовиться про завершення війни з Росією.
Про це заявив федеральний канцлер Олаф Шольц. Подібну думку мають кілька союзників Німеччини по Альянсу.
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Шольц назвав головну умову вступу України в НАТО
За словами Шольца, Німеччина є однією з ключових країн, які мають опрацювати всі гарантії безпеки для нашої держави.
Попри ці застереження, говорити про вступ України до НАТО можна лише після припинення всіх територіальних суперечок. Це обов'язкова умова,
– наголосив канцлер.